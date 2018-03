«La lutte entre le Hamas et le Fatah nous fait mal»

Entre les monticules d’épices de son échoppe du marché d’al-Zawiya, au cœur de Gaza City, Abu Eyad cherche les clients. «C’est désert!» constate le Palestinien, interrompu par les cris d’un vendeur qui tente d’écouler ses bouquets de menthe fraîche pour deux fois rien. S’il ne réussit pas à payer ses fournisseurs à la fin du mois, le commerçant risque la prison. Comme des dizaines de milliers de Gazaouis qui croulent sous les dettes. Il y a un an, l’Autorité palestinienne, menée par le Fatah du président Mahmoud Abbas, a choisi d’amputer de 30 à 50% le salaire de 60 000 fonctionnaires dans l’enclave côtière, déjà asphyxiée par une décennie de blocus israélo-égyptien. «La lutte pour le pouvoir entre le Hamas et le Fatah nous fait mal», déplore Abu Eyad, déçu par un processus de réconciliation au point mort.

Pourtant, en octobre dernier, les Gazaouis rêvaient grand lors de la signature d’un accord de réconciliation entre Palestiniens au Caire. La fin de la pénurie d’électricité, la reprise de l’économie et peut-être même l’ouverture du poste-frontière de Rafah vers l’Égypte… Le 1er novembre, le Hamas, qui gouverne Gaza, a cédé le contrôle des frontières à l’Autorité palestinienne. Mais depuis, plus rien. Les négociations achoppent sur la réintégration des employés du Fatah dans la fonction publique, la collecte des taxes et la gestion de la sécurité, dont l’avenir des brigades al-Qassam, la branche armée du Hamas. Le 13 mars, une bombe a explosé au passage du convoi du premier ministre palestinien, Rami Hamdallah, qui s’en est sorti indemne. Puis, dernier clou dans le cercueil de la réconciliation, Mahmoud Abbas a accusé sans retenue le Hamas d’être derrière cette tentative d’assassinat.

La case prison

À Beit Hanoun, il ne reste plus rien du trou béant dans la chaussée causé par cette explosion. Près du point de passage israélien d’Erez, le Hamas a réinstallé son checkpoint pour contrôler les entrées et sorties du territoire. «Une mesure temporaire pour des raisons de sécurité», assure Fawzi Barhoum, l’un des leaders du mouvement islamiste. Or cette décision a toutes les apparences d’un «pas en arrière», analyse Mukhemar Abu Sada, professeur à l’Université al-Azhar de Gaza. Le Hamas pourrait être tenté de reprendre la main sur les frontières. Car depuis quatre mois, il ne récolte plus les taxes liées à l’importation de marchandises. Conséquence? «L’organisation a du mal à payer ses 43 000 salariés», relève l’expert. Rien pour soulager une économie plombée par un taux de chômage qui frôle les 50%.

Pour Ahmad Isham, la situation ne pourrait être pire. Les cheveux lissés vers l’arrière et vêtu d’un costume-cravate, l’avocat ne veut rien laisser paraître. «J’ai honte. Je suis une victime de la crise financière. J’ai tout perdu: ma réputation, ma femme, mes clients», confie-t-il, les mains tremblantes. Insolvable, il doit passer la moitié de ses journées derrière les barreaux. En 2017, 41 000 mandats d’arrêt ont été émis contre des Gazaouis endettés, selon la police. «La tendance pourrait s’accentuer cette année. Nous leur laissons toujours une chance de régler leurs problèmes car il n’y a pas assez de place en prison. C’est le dernier recours», explique le porte-parole de la police, Ayman Batniji. Du jamais-vu dans sa carrière.

Au pied du mur

Mahmoud Abbas pourrait encore serrer la vis. Le raïs menace d’imposer de nouvelles sanctions économiques et légales sur le territoire coupé du reste du monde. Il envisagerait même de déclarer Gaza comme un «district rebelle», l’excluant ainsi du budget de l’Autorité palestinienne. «Une telle décision pourrait conduire à une séparation définitive de Gaza et de la Cisjordanie», avertit le politologue Mukhemar Abu Sada. Même l’avenir de l’UNRWA, dernier rempart qui soutient 1,3 million de réfugiés sur les 2 millions d’habitants, est menacé par les coupes des États-Unis, son principal bailleur. L’agence onusienne n’a de quoi tenir que jusqu’en août.

Acculés au pied du mur, les Gazaouis ne savent plus vers qui se tourner. Dans les boutiques du centre-ville, les jilbabs – les robes longues – sont à moitié prix. «Les gens n’ont pas d’argent, alors je vends à perte», déplore Zoher. Le père de famille passe ses journées à jouer sur son téléphone en attendant les acheteuses. «Je me fiche de la division entre le Hamas et le Fatah, souffle-t-il. Je veux seulement gagner ma vie pour payer l’éducation de mes enfants.»

(24 heures)