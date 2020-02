Le plan Trump fâche Calmy-Rey et d’autres ex-leaders

Les ex-conseillères fédérales Micheline Calmy-Rey et Ruth Dreifuss, des ex-premiers ministres de l’Irlande, de la Norvège, de la Pologne, de l’Italie, mais aussi des ex-secrétaires généraux de l’OTAN: cinquante noms d’anciens leaders européens figurent au bas d’une lettre ouverte diffusée jeudi pour appeler les dirigeants actuels du Vieux-Continent à s’opposer au plan américain pour le conflit israélo-palestinien dévoilé en janvier.

«Considérant l’urgence de la situation, nous appelons l’Europe à rejeter le plan américain comme base de négociations et à prendre des mesures immédiates et effectives pour contrer la menace d’une annexion», est-il écrit en anglais.

«Le plan contredit les paramètres convenus au niveau international pour le processus de paix au Moyen-Orient, les résolutions relevant de l’ONU [...] et les principes les plus fondamentaux du droit international. [...] Il permet l’annexion de parties étendues et vitales du territoire palestinien occupé et légitime et encourage l’activité de colonisation israélienne illégale. Il ne reconnaît les revendications que d’une seule partie concernant Jérusalem et n’offre pas de solution juste au problème des réfugiés palestiniens.»

Pour les signataires, la proposition du président des États-Unis Donald Trump ne revient en fait qu’à entériner la «réalité actuelle» dans «le territoire palestinien occupé», «au sein duquel deux personnes vivent côte à côte sans jouir des mêmes droits».

«Une telle situation a des caractéristiques similaires à l’apartheid – un terme que nous n’utilisons pas à la légère.» Les anciens dirigeants ajoutent soutenir la position du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, qui a réaffirmé au début de février le soutien de l’UE à une solution à deux États basée sur les frontières de 1967.

C’est l’ONG israélienne Breaking the Silence qui est à l’initiative de cette prise de position publique. Cette organisation fondée par des soldats et vétérans de l’armée israélienne a pour objectif d’informer l’opinion sur les activités de l’État hébreu en territoire palestinien.