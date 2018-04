«Une frappe des États-Unis en Syrie sera purement symbolique»

Oui, Moscou dit vrai, c’est certainement Israël qui a frappé ce lundi une base aérienne syrienne. Mais non, cela n’a rien à voir avec les représailles promises par Washington et Paris après l’attaque chimique supposément perpétrée samedi dans la ville rebelle de Douma, aux portes de Damas (lire ci-contre). Le président Donald Trump, qui avait promis dimanche de faire payer «le prix fort» au régime de «cet animal» Bachar el-Assad, a annoncé ce lundi qu’il décidera dans les 24 à 48 heures s’il y aura des frappes états-uniennes contre le régime. Mais elles ne seront que symboliques… tout comme celles ordonnées il y a un an après un bombardement au sarin imputé aux forces gouvernementales dans le nord-ouest de la Syrie.

Telle est, en résumé, l’analyse que nous livre Shlomo Brom, brigadier général israélien à la retraite et chercheur associé à l’Institute for National Security Studies de Tel-Aviv. «Donald Trump va tenter de concilier deux objectifs contradictoires en Syrie. D’un côté, il aimerait retirer les troupes états-uniennes – il en parlait encore il y a une semaine! Mais de l’autre côté, on le presse d’intervenir en Syrie pour ne pas laisser impunie une attaque chimique. Or, ce qui importe aux yeux du président, c’est son image. Il est probable qu’il fera usage de la force, mais pas assez pour changer la donne sur le terrain. Pas assez pour empêcher Bachar el-Assad de recommencer.»

Israël frappe l’Iran en Syrie

De telles frappes états-uniennes, si elles ont lieu, pourraient être concertées avec l’aviation française, le président Emmanuel Macron ayant lui aussi promis, dimanche, des représailles après l’attaque chimique… et déclaré que Paris se coordonnerait avec Washington. Telle semble donc être la perspective en cas de énième veto russe bloquant une résolution des États-Unis devant le Conseil de sécurité de l’ONU (lire ci-contre).

Soit. Mais alors, à quoi rime la frappe menée très tôt ce lundi, entre 3 h 25 et 3 h 53 (Ndlr: 2 h 25 et 2 h 53 en Suisse), sur la base aérienne militaire T-4, près du village de Tiyas, faisant au moins quatorze morts? Était-ce une mise en garde avant la résolution états-unienne? Shlomo Brom n’y voit «strictement aucun rapport. Le renseignement israélien avait sans doute connaissance d’opérations iraniennes potentiellement dangereuses pour Israël. L’armée a donc frappé, comme elle l’a fait de nombreuses fois déjà en Syrie. Le mode opératoire est le même. Et il n’y aura pas de confirmation officielle. Comme d’habitude.»

Située dans une zone désertique stratégique, entre les villes de Homs et Palmyre, près des principaux gisements gaziers syriens, la base T-4 est utilisée par les alliés du régime Assad: «forces russes et iraniennes et militants libanais du Hezbollah», selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) basé à Londres. On y trouverait la force Al Qods, unité d’élite des Gardiens de la révolution iraniens. De cette même base serait parti, en février, un drone iranien qui a survolé le territoire israélien, provoquant déjà des frappes de l’État hébreu.

Deal tacite avec Moscou

«Israël a peut-être profité de lancer ce nouveau raid aérien au moment où l’attaque chimique de samedi soulevait un raz-de-marée de condamnations internationales. Dans ce contexte, il n’y aura pas grand monde pour critiquer l’État hébreu», note Hasni Abidi, qui dirige à Genève le Centre d’études et de recherches sur le monde arabe et méditerranéen (Cermam). «Quant à la Russie, qui fait mine de s’offusquer, elle a un accord tacite de non-agression avec Israël, qui frappe Iraniens et militants du Hezbollah mais ne veut pas la chute d’Assad, avec qui le voisinage était facile.»

«Damas et Téhéran, jusqu’à présent, n’ont jamais riposté aux frappes israéliennes», rappelle Shlomo Brom. «Cela dit, je pense qu’un jour l’Iran pourrait juger qu’une ligne a été franchie.» (24 heures)