À Ankara, Mike Pence veut arracher un cessez-le-feu

La rencontre prévue ce jeudi à Ankara promet d’être houleuse. Après avoir refusé dans un premier temps de voir le vice-président américain Mike Pence sous prétexte qu’il ne voulait parler qu’à Donald Trump himself, le président turc Recep Tayyip Erdogan a finalement accepté de s’entretenir avec le numéro 2 et son secrétaire d’État, Mike Pompeo. Les deux responsables américains ont pour mission d’obtenir un cessez-le-feu dans le nord de la Syrie. La tâche s’annonce ardue.

Mercredi, Erdogan a exclu de «s’asseoir à la table des terroristes», expression désignant la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), qu’Ankara assimile au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Les YPG, qui dominent une coalition arabo-kurde nommée Forces démocratiques syriennes (FDS), sont au contraire soutenues par les pays occidentaux pour leur rôle central dans la lutte contre l’organisation État islamique (Daech). Pour que l’offensive prenne fin, a ajouté le président turc, il faudrait que les forces kurdes déposent les armes et «se retirent de la zone de sécurité que nous avons fixée».

Patrouilles russes

Sur le terrain, les combats continuent de faire rage, en particulier à Ras al-Aïn, ville située à la frontière turque où les combattants kurdes tentent de repousser l’assaut des forces d’Ankara et de leurs supplétifs. L’objectif affiché de l’offensive turque est la création d’une «zone tampon» de 32 km de profondeur le long de sa frontière, qui permettrait d’éloigner les YPG et de rapatrier une partie des 3,6 millions de réfugiés syriens installés en Turquie.

L’offensive lancée il y a une semaine a déjà rebattu les cartes dans le nord de la Syrie. À la faveur d’un accord avec les forces kurdes, le régime de Bachar el-Assad est revenu dans des régions qui lui échappaient depuis des années et Moscou a commencé à remplir le vide laissé par le retrait des forces américaines. Des unités russes patrouillent désormais dans la zone de Manbij – contrôlée depuis mardi par les soldats de Bachar el-Assad – pour empêcher tout affrontement entre les armées turque et syrienne. Dans la foulée, le Kremlin a annoncé que le président russe, Vladimir Poutine, avait invité Recep Tayyip Erdogan en Russie. Ce dernier a indiqué qu’il s’y rendrait «très probablement».

Berne tente d’agir

En sept jours, les combats ont fait des dizaines de morts et jeté plus de 160'000 personnes sur les routes, selon l’ONU, qui redoute une crise humanitaire majeure. En effet, l’avancée des troupes d’Ankara et le retour en force du régime de Damas ont contraint toutes les ONG internationales à quitter la région. De quoi provoquer une réaction à Berne: le Conseil fédéral a décidé mercredi d’adapter le régime des sanctions envers la Syrie pour y faciliter l’acheminement d’aide humanitaire. Le gouvernement suisse appelle par ailleurs Ankara à cesser immédiatement les combats.