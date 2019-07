Avis de tempête sur l’Agence pour les réfugiés palestiniens

«Ça tombe au pire moment!»

Riccardo Bocco est un fin connaisseur de l’UNRWA. Ce professeur de sociologie politique à l’IHEID est-il surpris des accusations portées contre Pierre Krähenbühl et son entourage?



Les précédents «Ce n’est pas la première fois dans l’histoire de l’UNRWA que l’équipe dirigeante doit faire face à des investigations sur des allégations de corruption, de népotisme ou autres abus pour des intérêts personnels. De mémoire, il y avait déjà eu des enquêtes du temps du commissaire général danois Peter Hansen (1996-2005) et de son prédécesseur turc llter Türkmen (1991-1996)», note le chercheur genevois, qui ajoute: «Ce n’est d’ailleurs pas la seule organisation internationale accablée par des allégations. Là où il y a de l’argent, il y a forcément suspicions et investigations.»



Les caisses vides Une chose est sûre: «Cette affaire tombe au pire moment pour l’UNRWA, qui aura encore plus de mal à convaincre des pays donateurs de compenser financièrement le retrait en 2018 des États-Unis (ndlr: qui versaient 360 millions de dollars). Or, les caisses sont désespérément vides, note Riccardo Bocco. C’est comme un coup de poignard dans le dos des réfugiés palestiniens. Leurs écoles pourront-elles rouvrir en septembre? Qui couvrira les soins médicaux? Qui fournira l’importante aide alimentaire dans la bande de Gaza? Et où les États de la région trouveront-ils les fonds pour couvrir les besoins des réfugiés palestiniens sur leur territoire?»



Le jeu de Trump Bref, «ce nouvel épisode va faire le jeu de l’administration Trump, qui met sous pression les Palestiniens dans l’espoir de leur faire accepter le plan de paix imaginé par son gendre Jared Kushner. Jusqu’à présent, il n’avait pas réussi à les faire plier.» A.A.