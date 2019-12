Benyamin Netanyahou, l’indéboulonnable

Rien n’y aura fait et Benyamin Netanyahou le prouve encore une fois: c’est un compétitif, un animal de campagne impitoyable et infatigable. Les résultats de la primaire du Likoud sont sans appel: 72,5% des voix pour l’actuel premier ministre contre 27,5% pour son adversaire, le député Gideon Sa’ar. Avec cette victoire, celui que l’on surnomme «Bibi» s’assure d’être le visage incontestable du Likoud et de l’ensemble de la droite israélienne.

«Il avait besoin d’étouffer les soupçons et les inquiétudes dans son parti. Il a ainsi conforté son assise, tant auprès des membres du Likoud qu’auprès des membres de la Knesset, le parlement israélien», analyse le DrYonatan Freeman, du département des sciences politiques de l’Université hébraïque de Jérusalem. «Ce sont ces derniers qui auraient pu faire changer les choses en lâchant leur chef de file. Désormais, on voit bien que c’est dans l’ADN du Likoud de rester fidèle, et qu’il est très peu probable que des députés lâchent Netanyahou dans les mois à venir. D’ailleurs, le Likoud a cessé d’être un parti idéologique, c’est devenu le parti de «Bibi.»

Les chances de Gideon Sa’ar étaient relativement faibles, mais il y avait de l’espoir. Ce député, 53 ans, plusieurs fois ministre de «Bibi» et qui n’a rien d’un modéré au sein du Likoud, n’a jamais caché ses ambitions politiques. En coulisses, on murmure qu’il espérait franchir la barre psychologique des 30%. Et pour cela, il s’appuyait sur des arguments pragmatiques: le double échec de Netanyahou aux élections, ses inculpations et le soutien de cinq députés de son parti.

Mais Benyamin Netanyahou, de son côté, a travaillé dur. Il a mené campagne dans ces primaires comme il l’a fait pour les deux précédentes élections, c’est-à dire en mobilisant tous ses atouts. Cette fois, il fallait sortir, ne pas se concentrer sur les réseaux sociaux uniquement; il a donc sillonné Israël pendant deux semaines, organisé trois ou quatre événements chaque soir, haranguant, suppliant, harcelant chaque Likoudnik. «Cette victoire aux primaires, en plus de conforter le caractère démocratique du Likoud, donne une fois de plus l’occasion à Netanyahou de se victimiser, de commencer une nouvelle campagne de diffamation contre les médias et la justice, poursuit Yonatan Freeman. Il utilise la même stratégie que Donald Trump.» Comme celle de son homologue américain, la tactique de Netanyahou est toujours la même: solidifier sa base et tenir fermement sa coalition. Et il a déjà tenu trois mois, sans qu’aucun des 55 députés de son bloc ne lui fasse défaut – pas même son meilleur ennemi, Gideon Sa’ar.

Même si les 41'792 membres du Likoud sortis un jour de tempête pendant Hanoukka ne sont pas représentatifs de l’ensemble de l’électorat israélien, cette victoire au sein de son parti pourrait donner à l’actuel premier ministre l’élan nécessaire pour inverser la tendance et tenter de remporter la troisième élection en moins d’un an, prévue en mars prochain. Car peu importe si c’est avec une minorité, tant qu’il tient bon (et que ses partisans lui restent fidèles), Netanyahou est à même de battre une opposition plus large mais désunie.

«Il reste encore neuf semaines avant le prochain scrutin, et dans la politique israélienne, tout peut évoluer très vite, tempère Yonatan Freeman. Mais une chose est sûre, ce sera encore une fois une sorte de référendum pour ou contre «Bibi.» L’impasse politique, elle aussi, risque de perdurer: selon un récent sondage réalisé par l’institut israélien Midgam, les résultats obtenus par chacune des listes lors des futures élections seraient… exactement les mêmes.