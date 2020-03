«La Turquie veut défendre ses frontières. C’est compréhensible»

Elle est la première femme au Qatar à occuper un poste diplomatique aussi important. Ancienne porte-parole du Ministère des affaires étrangères, Lolwah Al Khater a, à la faveur du dernier remaniement, été nommée vice-ministre des Affaires étrangères. Pas pour jouer les potiches. Lolwah Al Khater connaît bien ses dossiers et manie avec aisance le langage diplomatique. De passage à Genève où elle a participé aux travaux du Conseil des droits de l'homme, elle accorde l’une de ses premières interviews depuis sa nomination.



Comment réagissez-vous à ce qui se passe à Idlib?

Nous déplorons et condamnons ce qui se passe en ce moment à Idlib et en Syrie. Sur le plan humanitaire, il y a eu divers efforts entrepris par le Qatar, y compris un effort pour collecter environ soixante-dix millions de dollars américains pour aider ceux qui ont été déplacés. Sur le plan politique, à chaque réunion organisée, comme nous l'avons fait lors de nos récentes réunions à Munich et à Bruxelles, nous soulevons constamment la question syrienne, soulignant que quelque chose doit être fait et que le Conseil de sécurité doit intervenir. En tant que petit État, notre marge de manœuvre est restreinte, mais nous prenons des mesures importantes pour aider humanitairement et en termes de lobbying politique.

Vous affirmez avoir peu de poids, mais votre allié turc joue un rôle important sur place et son action est critiquée. Vous ne pouvez vraiment pas agir?

En ce qui concerne la Syrie, nous comprenons que la situation en Syrie est catastrophique, mais c'est ainsi en raison de l'histoire du conflit et des nombreuses interventions. Comme nous le savons tous, la Turquie n’est pas le seul pays impliqué en Syrie mais beaucoup d’autres pays le sont aussi. Ce qu’il faut comprendre du côté turc, c’est qu’ils veulent protéger leurs frontières, ce qui est à nos yeux légitime alors que le pays ne compte pas moins de deux millions de réfugiés. En outre, la Turquie a confirmé à plusieurs reprises ne pas avoir l'intention d'intervenir au-delà de la portée de ces préoccupations, préoccupations qui sont également partagées par des pays voisins tels que la Jordanie.

Et si Erdogan ne tenait pas promesse?

Si les choses dépassent ce cadre, alors peut-être pourrons-nous discuter de cette position. Mais à ce stade, la Turquie ne souhaite que protéger ses frontières en raison de la présence de groupes terroristes qui ont commis certaines actions sur les territoires turcs, ce qui semble être une compréhension partagée avec les États-Unis. En ce qui concerne l'accord trouvé avec les États-Unis, il semble que les deux pays soient parvenus à un accord sur l'opération en place visant à protéger les frontières et la sécurité nationale de la Turquie. Les États-Unis, en tant qu'allié du Qatar et en tant que principal membre de l'OTAN, le comprennent, c'est pourquoi vous voyez maintenant une coopération entre les États-Unis et la Turquie. Et il est aussi important de garder à l'esprit que le régime brutal en Syrie a également sa part de responsabilité dans ces tragédies.

La Turquie joue aussi un rôle controversé en Libye. Considérez-vous que cela est justifié?

En ce qui concerne la position du Qatar, il soutient le gouvernement d'union nationale (GNA), soit le gouvernement légitime reconnu par l'ONU. Mais nous soutenons également les processus politiques. Lorsque les accords de Skhirat ont été signés en 2015, le Qatar a été le seul pays arabe à avoir été témoin de la signature et à l'appuyer. Les accords de Skhirat portaient sur le processus politique, le dialogue national et la recherche d’une voie démocratique pour le peuple libyen. En mars dernier, lors d’une réunion qui a eu lieu à Palerme en Italie, de nombreux pays se sont tous rencontrés tels que des pays européens, les États-Unis, le Qatar, les Émirats arabes unis, d'autres pays de la région ainsi que les Libyens où ils ont convenu que le dialogue national aurait lieu en avril 2019. L'envoyé spécial, Ghassan Salame, fut d’ailleurs en accord avec tout le monde.

En avril 2019, alors que le secrétaire général était en Libye, le général Haftar décida de déclencher une attaque sur Tripoli. En ce qui concerne la position de la Turquie sur la Libye, il est très difficile d’évaluer le rôle de la Turquie seule sans évaluer le rôle des autres pays. Par exemple, la Russie a été impliquée en Libye. Les Émirats arabes unis y sont aussi impliqués et c'est d’ailleurs le seul pays qui a une base militaire en Libye, en violation des résolutions de l'ONU. Nous exhortons tous les pays à soutenir le processus politique. Quant à l’Union européenne, elle a renforcé la surveillance des frontières maritimes de la Libye pour empêcher le flux de nouvelles armes, ce qu’elle ne fait pas pour les frontières terrestres. Du coup, cette surveillance ne vise pas le général Haftar qui peut continuer à se faire livrer des armes par la frontière terrestre.

Vous vous alignez avec les positions de l'ONU mais cette même ONU se montre impuissante…

Le Qatar insiste toujours sur le fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies doive assumer ses responsabilités, ce qui n’est malheureusement pas encore le cas. Cela veut-il dire que nous devons mettre de côté le Conseil de sécurité de l’ONU? Non, la réalité de la situation est qu'un ordre mondial avec l'ONU, malgré ses défauts, vaut mieux qu'un ordre mondial sans l'ONU. Par exemple, en ce qui concerne la Syrie et les différents accords, le Qatar a approuvé à la fois Genève I et Genève II, mais le problème ne réside pas dans l'accord. Le problème réside dans l’application de cet accord qui ne peut se produire que s'il existe un consensus entre les principaux acteurs mondiaux. Comme le disait Churchill, la démocratie est la pire forme de système de gouvernement, en dehors de tous les autres systèmes. C'est le meilleur système que nous connaissions jusqu'à présent.

Le Qatar s'est élevé sur la scène internationale en créant la chaîne Al Jazeera puis en déployant sa diplomatie sportive. Finalement, cette approche a suscité beaucoup de critiques et de problèmes. Ce modèle tient-il toujours?

Al Jazeera a révolutionné la scène médiatique dans la région arabe. Cela a soulevé le plafond de la liberté – avant Al Jazeera, les nouvelles tournaient autour du monarque, qui le monarque avait rencontré ou quel endroit il avait visité et ainsi de suite. Al Jazeera n'est pas la voix du Qatar mais c'est la voix du peuple arabe. C'est pourquoi nos voisins, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, n'étaient pas contents. Ils ont pourtant des milliards de dollars et des dizaines de chaînes, mais ils s'inquiètent parce qu'ils savent qu'Al Jazeera est perçue comme crédible par les gens. Concernant le sport, il reste en tête de notre agenda. Le Qatar est l'un des rares pays à dédier une Journée nationale au sport. Nous continuerons d'investir dans le sport et les événements sportifs en général, y compris dans la médecine sportive. La médecine du sport est de plus en plus avancée au Qatar, ce qui comprend le développement et l'amélioration de l'hôpital Aspetar, un établissement médical qui a traité de nombreux athlètes de renommée internationale.

Des installations sportives doivent également être construites pour la Coupe du monde 2022. Et là, vous avez été critiqués à plusieurs reprises sur les conditions de travail des travailleurs migrants…

En ce qui concerne les travailleurs migrants et leurs droits, il s’agit d’un engagement majeur pour le Qatar et nous avons fait beaucoup de progrès même s’il reste encore beaucoup à faire. Avant tout, il faut se souvenir que la population du Qatar était d'environ 300'000 personnes et, que soudainement, en quelques années, notre population a atteint environ 3 millions d'habitants, ce qui a entraîné certains défis auxquels nous n'étions pas encore préparés. À mesure que nous grandissions, nous avons dû apprendre à nous adapter rapidement à ces nouveaux défis et à améliorer les infrastructures existantes pour accueillir cette nouvelle population. Cela a pris du temps pour que le Qatar gère cette politique de croissance. En termes d'efforts pour faire face à cette croissance substantielle, le Qatar a adapté ses hôpitaux afin que chaque personne vivant au Qatar dispose d'une assurance maladie complète. Deuxièmement, pour la première fois, le Qatar a introduit le salaire minimum. Aussi, le système de la Kafala et, entre autres, l'exigence du permis de sortie, ont été entièrement abolis. Nous avons révisé nos lois.

Et concrètement, comment cela se traduit-il?

Les abus ne sont plus tolérés, les entreprises qui violent la loi reçoivent des amendes. En un an, le montant total des amendes dispensées s'élève à 25 millions de dollars, ce qui montre que le Qatar prend cette question très au sérieux. En outre, nous avons collaboré avec l'Organisation internationale du travail (OIT) pour ouvrir le seul bureau régional de l'OIT, afin d'aider le Qatar à s'améliorer. Par le passé des travailleurs migrants se sont endettés pour venir au Qatar. Pour faire face à ce problème, nous avons ouvert des centres de visas dans les pays concernés pour éviter l'exploitation qui avait lieu auparavant par des intermédiaires sans scrupule. Afin de garantir que les travailleurs migrants soient protégés de la manière la plus efficace possible et qu’ils aient un accès prompt à la justice, la loi garantit à ces travailleurs un accès accéléré à leurs droits via le Comité de règlement des conflits du travail. Le Comité est tenu d'examiner et de régler les différends dans un délai maximum de trois semaines. Enfin, nous avons également créé un fonds de soutien et d’assurance pour les travailleurs afin de récupérer les salaires impayés.