Un «tuteur» pour le patron genevois de l’UNRWA

Antonio Guterres avait promis d’agir vite. Le secrétaire général de l’ONU a pris une première décision ce jeudi, dans l’urgence, face à la tourmente qui ébranle l’autorité de Pierre Krähenbühl, patron genevois de l’UNRWA, c’est-à-dire l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Il lui a nommé un «tuteur» en la personne de Christian Saunders, désormais commissaire-général adjoint par intérim.

Pour rappel, Aljazeera et l’AFP ont révélé en début de semaine que la direction de l’UNRWA fait l’objet d’une investigation du Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies, suite à un rapport accablant du propre département d’éthique de l’Agence pour les réfugiés palestiniens. Pierre Krähenbühl et des proches collaborateurs y sont accusés de népotisme et de diverses autres formes d’abus de pouvoir. En réaction, Berne a déjà suspendu ses contributions à l’UNRWA.

Christian Saunders, lui, est l’un des propres adjoints du secrétaire général Antonio Guterres. Tout en conservant ce titre-là, le Britannique est nommé aux côtés de Pierre Krähenbühl pour «soutenir l’UNRWA et assurer la continuité des opérations», selon le communiqué diffusé ce jeudi. Le chef de l’ONU vante sa longue expérience des organisations, notamment dans «la supervision de réformes majeures».