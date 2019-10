Une journaliste saoudienne raconte ses peurs

C’était le 2 octobre 2018. Il y a tout juste un an, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi était assassiné dans le consulat d’Arabie saoudite, à Istanbul. Selon la police turque, ce Saoudien contraint à l’exil a été torturé par les services spéciaux de son pays, puis démembré. Sa mort hante sa consœur, Safa al Ahmad, également exilée après avoir réalisé plusieurs reportages sur les mouvements d’opposition au gouvernement saoudien.

«Personne ne m’interdit de rentrer en Arabie saoudite. La question est de savoir si j’en sors en un seul morceau au cas où je décidais de quitter à nouveau le pays», lâche-t-elle dans le cadre d’une réunion de la 11e Conférence mondiale sur le journalisme d’investigation, qui s’est achevée dimanche à Hambourg.

Cette allusion au sort funeste de son collègue, elle la ponctue d’un rire nerveux. Safa al Ahmad parle très rapidement, comme si elle voulait exorciser ses peurs. Elle se méfie du prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salman, dit «MBS». Ce dirigeant a récemment déclaré «assumer» la mort de Jamal Khashoggi tout en se défendant d’en être l’instigateur. Mais la journaliste saoudienne exprime ses doutes.

Sceptiscisme sur les espoirs de modernisation

Lorsqu’on l’interroge sur les espoirs de modernisation de l’Arabie saoudite, elle affiche son scepticisme. «Les femmes peuvent conduire dans mon pays. Bien. Et alors?» s’interroge-t-elle, comme si cela devait s’apparenter à une grande avancée vers la démocratie.

Safa al Ahmad détaille aussi les éléments qu’elle juge explosifs pour le régime en place: prix élevés des logements, chômage qu’elle chiffre à 40%, perte de pouvoir d’achat des classes moyennes, colère qui gronde chez les jeunes. Et face à cela, résume-t-elle, chaque roi sort de sa tunique un projet pharaonique censé résoudre tous les problèmes du pays. La journaliste évoque par exemple la King Abdullah Economic City, vaste opération immobilière lancée par le souverain, mais retardée après sa mort, en janvier 2015.

Médias étrangers

S’exprimant devant des journalistes, la Saoudienne se désole du manque de sens critique et de punch des médias étrangers, et des correspondants locaux en particulier. Safa Al Ahmad leur reproche de ne «pas assez poser de questions dérangeantes» au pouvoir en place. En contrôlant pratiquement les médias, le gouvernement donne du pays l’image d’une nation où rien ne se passe. «Peu d’informations filtrent du royaume. Donc, les étrangers pensent qu’il ne s’y passe pas grand-chose. Jusqu’au jour où un site pétrolier brûle.»

Or, le récent attentat témoigne de grosses lacunes dans le système de sécurité du royaume, incapable de protéger ses plus importantes installations pétrolières. MBS en sort affaibli au moment où l’Arabie saoudite a repris la présidence du G20 (le club des 20 nations les plus puissantes du monde) qui se clôturera à Riyad, en novembre 2020. Safa al Ahmad conclut sur une note plus personnelle: «Je m’interroge souvent sur ma propre identité. Je reste avant tout une journaliste.» Un métier qu’elle est condamnée désormais à exercer loin de son pays.