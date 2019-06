Qui sont les pays les plus dangereux du monde?

Chaque année, le «Global Peace Index», ou indice mondial de la paix, classe 163 pays du monde en fonction du degré de paix et de sécurité sur leur territoire. Et à ce jeu-là, c'est le Moyen-Orient qui s'en tire le moins bien. En effet, c'est l'Afghanistan qui a été désigné comme le pays le moins pacfique du monde. Près de 18 ans après les attentats du 11-Septembre et la chute des talibans, le pays est toujours secoué par des attaques récurrentes des islamistes.

Si l'Afghanistan occupe la plus haute marche de ce triste podium, le Yemen, avec sa terrible crise humanitaire, la Syrie et ses conflits qui n'en finissent pas ne sont pas loin, de même que l'Irak. Ces 4 pays sont encore rejoints par le Sud-Soudan qui connaît un grave conflit et est confronté à un risque élevé de catastrophe climatique.

La Suisse 11e

A l'inverse, c'est l'Islande qui a été jugé comme le pays le plus pacifique du monde, devant la Nouvelle-Zélande, le Portugal, l'Autriche et le Danemark. La Suisse est 11e, l'Allemagne 22e, la France est 60e tandis que l'Italie est 39e.

A noter que si l'Europe, la région Asie-Pacifique, la Russie-Eurasie ainsi que le Moyen-Orient-Afrique du Nord sont devenus moins dangereux par rapport à 2018, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud ont fortement gagné en dangerosité cette année. (nxp)