Qui sont les prisonniers échangés ?

La Russie et l'Ukraine, à couteaux tirés depuis plus de cinq ans, ont échangé samedi septante prisonniers lors d'un échange très attendu. Voici les personnes les plus connues échangées entre les deux camps:

Le cinéaste Sentsov

Le cinéaste Oleg Sentsov est le plus connu des prisonniers ukrainiens en Russie. Il est condamné en 2015 à 20 ans de camp pour «terrorisme» à l'issue d'un procès qualifié de «stalinien» par l'ONG Amnesty International.

Opposant à l'annexion de la Crimée par Moscou, M. Sentsov, 43 ans, a passé 145 jours en grève de la faim dans une prison du Grand Nord pour exiger la libération de tous les «prisonniers politiques» ukrainiens. Malgré ses graves problèmes de santé et les nombreuses marques de soutiens dans le monde, il n'est jamais parvenu à faire plier le Kremlin. Son co-accusé, Oleksandre Koltchenko, a également été échangé.

Le témoin du MH17 Tsemakh

Volodymyr Tsemakh, 58 ans, est un ancien responsable de défense antiaérienne des séparatistes de l'est de l'Ukraine. Il est considéré comme un suspect important dans l'affaire du MH17 abattu en 2014 par un missile russe au-dessus de l'Ukraine.

Sa libération a provoqué l'inquiétude des enquêteurs néerlandais sur le crash au-dessus de l'Ukraine du vol MH17, abattu par un missile russe il y a cinq ans et qui avait fait 298 morts. Avant d'être échangé, M. Tsemakh a finalement été interrogé par les enquêteurs néerlandais.

Cette semaine, 40 députés européens ont appelé dans une lettre le président ukrainien à ne pas livrer cette homme à la Russie, qui réfute farouchement son implication dans la catastrophe du MH17.

Le journaliste Vychynsky

Responsable en Ukraine de l'agence de presse russe Ria Novosti, le journaliste russo-ukrainien Kyrylo Vychynsky, 52 ans, a été arrêté en 2018 à Kiev et inculpé pour «haute trahison» au profit de Moscou. Son arrestation a été maintes fois dénoncée par Moscou et notamment par le président russe Vladimir Poutine.

Les 24 marins ukrainiens

Vingt-quatre marins ukrainiens, dont deux agents des services secrets ukrainiens SBU, ont été capturés en novembre dernier par les garde-côtes russes au large de la Crimée après un incident naval au cours duquel leurs navires avaient été arraisonnés.

La Russie, qui a dénoncé une «agression», estime qu'ils sont entrés illégalement dans ses eaux territoriales, tandis que l'Ukraine assure avoir prévenu son voisin de l'itinéraire de ses bâtiments qui se dirigeaient vers la mer d'Azov, partagée entre les deux pays.

Klykh et Karpiouk

Stanislav Klykh, 45 ans, est professeur d'histoire, et Mykola Karpiouk, 55 ans, est un haut responsable de deux mouvements ultranationalistes ukrainiens. Arrêtés en 2014 en Russie, ils ont été lourdement condamnés pour avoir combattu contre l'armée russe en Tchétchénie dans les années 1990. Les deux hommes ont déclaré avoir reconnu leur culpabilité après avoir été soumis à la torture.

Le blogueur Gryb

Pavlo Gryb, blogueur de 21 ans, est le plus jeune prisonnier ukrainien. Il a été «enlevé», selon Kiev, par les services spéciaux russes en 2017 au Bélarus, où il s'était rendu pour rencontrer une amie. Il a été condamné à six ans de camp en Russie après avoir été reconnu coupable d'avoir préparé une tentative d'attentat à la bombe.

Le correspondant Souchtchenko

Roman Souchtchenko, 50 ans, était correspondant à Paris de l'agence de presse publique ukrainienne Ukrinform. Interpellé lors de vacances à Moscou, il a été condamné en 2018 à 12 ans de camp pour espionnage, reconnu coupable d'avoir recueilli des informations sur les forces armées et la Garde nationale russes. (ats/nxp)