Quinze morts dans la foule lors d'un concert

Au moins quinze personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées mercredi dans la capitale malgache, Antananarivo, dans une bousculade, a-t-on appris de source hospitalière. Plusieurs milliers de personnes se pressaient pour assister à concert donné à l'occasion de la fête nationale.

«Nous avons enregistré 95 entrées au service des urgences, dont 15 morts», a déclaré le Pr Alison Oliva Rakoto, directeur de l'hôpital Hjra d'Antananarivo. Selon les premiers témoignages cités par les médias locaux, l'accident s'est produit en fin d'après-midi devant le stade Mahamasina, où plusieurs milliers de personnes se pressaient pour assister à un concert à la suite du traditionnel défilé militaire organisé à l'occasion de la Fête nationale.

Independence Day celebrations in #Madagascar are one the way pic.twitter.com/6GSD8AFfJX