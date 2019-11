Les républicains attaquent un témoin-clé

Les républicains ont cherché mardi à discréditer un témoin-clé de l'enquête en destitution contre Donald Trump, un officier américain né à Kiev et conseiller à la Maison Blanche, qui avait alerté sa hiérarchie après avoir entendu le président demander à l'Ukraine d'enquêter sur un de ses rivaux.

Le lieutenant-colonel Alexander Vindman a témoigné publiquement au Congrès à la veille de l'audition très attendue d'un proche de Donald Trump qui pourrait livrer des éléments décisifs pour l'enquête.

Les élus républicains l'ont malmené à plusieurs reprises, mettant en cause sa loyauté envers le président et les Etats-Unis. Alexander Vindman, membre du Conseil de sécurité nationale à la Maison Blanche, a rétorqué n'avoir fait que «son devoir» en signalant un échange «inapproprié» entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, le 25 juillet.

Destitution: l’enquête contre Trump

Lors de cet appel, le président américain a demandé à son interlocuteur d'enquêter sur Joe Biden, bien placé pour l'affronter lors de la présidentielle de 2020. Depuis que cet échange a été rendu public, suite à l'intervention d'un lanceur d'alerte, les démocrates accusent Donald Trump d'abus de pouvoir et cherchent à déterminer s'il a gelé une aide militaire pour faire pression sur Kiev.

Le magnat de l'immobilier se dit victime d'une «chasse aux sorcières» et martèle que son appel était «parfait». Mardi, il a souligné «ne pas connaître» Alexander Vindman.

En pleine audition, la Maison Blanche a mis en doute, sur son compte Twitter, le «discernement» d'Alexander Vindman. Les élus républicains ont également avancé que certains de ses collègues le soupçonnaient d'avoir fait fuiter des informations.

Alexander Vindman, qui a quitté enfant l'Union soviétique, a reconnu que les Ukrainiens lui avaient proposé de devenir leur ministre de la Défense, mais a assuré avoir immédiatement refusé. Il a contrecarré les critiques républicaines en lisant une évaluation dithyrambique de son travail, et a juré être «non partisan».

«Empêcher les fuites»

Outre Alexander Vindman, trois autres hauts responsables ont été entendus mardi devant la commission du Renseignement de la Chambre des représentants, qui supervise les investigations.

Les républicains se sont montrés beaucoup plus cléments envers deux témoins qu'ils avaient demandé à entendre: l'ancien émissaire américain en Ukraine Kurt Volker, et le supérieur d'Alexander Vindman au Conseil de sécurité nationale, Tim Morrison.

Les deux hommes ont fourni des déclarations qui pourraient aider le président. «Je n'ai jamais eu l'impression d'être impliqué dans une forme de corruption», a ainsi déclaré Kurt Volker, alors que les démocrates pourrait retenir ce chef d'accusation contre Donald Trump.

Tim Morrison, qui avait écouté l'appel du 25 juillet en direct, a de son côté assuré qu'il avait demandé de le conserver selon une procédure spécifique pour «empêcher les fuites». «Est-ce que quelque chose vous a alarmé dans cet appel»? lui a demandé un juriste employé par les républicains. «Non», a-t-il répondu après une pause.

Malgré leur prudence, les deux hommes ont tout de même confirmé plusieurs éléments troublants. Kurt Volker a ainsi redit avoir travaillé avec les Ukrainiens pour qu'ils s'engagent publiquement à enquêter sur Burisma, l'entreprise qui employait le fils de Joe Biden, Hunter, afin d'obtenir une invitation à la Maison Blanche pour leur président. Le projet de communiqué avait toutefois été abandonné en août.

Pas de souvenir

Tim Morrison a de son côté déclaré que l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, Gordon Sondland, avait dit en septembre aux Ukrainiens que les 400 millions de dollars d'aide militaire seraient dégelés s'ils annonçaient une enquête sur Joe Biden.

Gordon Sondland, un riche homme d'affaires nommé ambassadeur après avoir donné un million de dollars au comité d'investiture de Donald Trump, intéresse donc beaucoup les démocrates. Mercredi, il doit à son tour témoigner au Congrès. Lors de son interrogatoire à huis clos, il avait d'abord nié que l'aide militaire ait servi à faire pression sur le gouvernement ukrainien. Contredit par d'autres témoins, il s'était ensuite «souvenu en avoir parlé, en aparté» avec un conseiller du président ukrainien.

À une centaine de reprises, il avait déclaré «ne pas se rappeler» d'appels ou de réunions mentionnés par d'autres. S'il a retrouvé la mémoire, Gordon Sondland pourrait alimenter le dossier de mise en accusation du président à la Chambre des représentants (impeachment). Il restera ensuite au Sénat de le juger. Compte-tenu de la majorité républicaine dans cette enceinte, Donald Trump devrait échapper à une destitution. (afp/nxp)