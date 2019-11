Elle est restée «dans sa bulle» et a enlevé son fils

Une mère de 53 ans a été condamnée mardi en France à un an de prison ferme, sans mandat de dépôt, pour avoir enlevé et caché pendant près de six ans en France son fils né en Australie où vit son père, a-t-on appris auprès de son avocat.

Cette femme de nationalité française, qui souffre d'une maladie dégénérative et se déplace en fauteuil roulant, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Val de Briey (nord-est) pour «soustraction d'enfant par ascendant», des faits commis entre le 24 septembre 2013 et le 5 juin 2019, a précisé à l'AFP Me Thomas Kremser.

Le tribunal n'a toutefois pas prononcé de mandat de dépôt, ce qui signifie que la quinquagénaire, qui comparaissait détenue, va être «immédiatement» libérée, a-t-il ajouté.

Elle avait rencontré le père de son enfant, aujourd'hui âgé de 15 ans, au début des années 2000 en Australie, alors qu'elle était étudiante.

Fauteuil roulant

Mais en juin 2006, ils se séparent et un tribunal australien confie la garde de l'enfant à la mère, à condition qu'elle réside en Australie.

En 2013, elle obtient l'autorisation de se rendre pendant quelques mois en France à condition d'être de retour en Australie le 24 septembre de la même année.

C'est à la fin de ce séjour, fin septembre, qu'elle rentre dans une sorte de clandestinité avec son enfant, alors âgé de neuf ans : elle le déscolarise et navigue entre Reims et la région de Val de Briey, logeant tantôt chez son père, tantôt dans des appartements dont aucun n'est à son nom.

Visée par une commission rogatoire internationale, elle est finalement interpellée le 5 juin 2019 à l'hôpital de Reims, où elle était régulièrement soignée pour sa pathologie, selon Me Kremser.

«Dans sa bulle»

Elle est placée en détention provisoire et son fils est rapatrié quelques jours plus tard en Australie, où il vit actuellement chez son père.

A la barre, la quinquagénaire a nié avoir prémédité l'enlèvement, expliquant avoir mal réagi à l'annonce de sa maladie, dont le diagnostic a été posé lors du séjour en France.

Elle est restée «dans sa bulle» et, «les années passant, a voulu garder son fils» pour elle, a rapporté Me Kremser, pour qui sa cliente «ne va pas bien du tout psychologiquement».

L'avocat envisage de saisir le juge des affaires familiales australien pour qu'elle puisse obtenir un droit de visite dans ce pays, a-t-il expliqué. (afp/nxp)