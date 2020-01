Les rivaux libyens vont signer un cessez-le-feu

Le chef du Gouvernement libyen d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU, Fayez al-Sarraj, et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est libyen, sont attendus lundi à Moscou pour signer un accord de cessez-le-feu, a annoncé un haut responsable libyen.

La signature de cet accord ouvrira la voie à la relance du processus politique, a déclaré le président du Conseil d'État (l'équivalent d'un Sénat) basé à Tripoli, Khaled al-Mechri, à la télévision Libya al-Ahrar.

Khaled al-Mechri a indiqué qu'il accompagnerait Fayez al-Sarraj à Moscou, tandis que le maréchal Haftar aura à ses côtés le président du Parlement libyen, Aguila Salah, basé dans l'est. Dans un bref discours à la télévision, Fayez al-Sarraj a appelé les Libyens à «tourner la page». «J'appelle tous les Libyens à tourner la page du passé, à rejeter la discorde et à resserrer les rangs pour se lancer vers la stabilité et la paix», a-t-il dit.

«Des forces de surveillance de l'application» du cessez-le feu

Un cessez-le-feu à l'initiative de la Turquie et de la Russie est déjà entré en vigueur dimanche en Libye après plus de neuf mois de combats meurtriers aux portes de la capitale Tripoli, sur fond de craintes d'une internationalisation accrue du conflit.

Le maréchal Khalifa Haftar, qui tente depuis avril 2019 sans succès de s'emparer de Tripoli, a annoncé que ses forces respecteraient ce cessez-le-feu, peu avant son entrée en vigueur à minuit heure locale. Son rival Fayez al-Sarraj a annoncé ensuite une cessation des hostilités.

Durant la journée, les deux camps se sont accusés mutuellement de plusieurs violations. Khaled al-Mechri a précisé que l'accord de Moscou prévoit «des forces de surveillance de l'application» du cessez-le feu, sans autre précision sur la nature de ces forces ou leur nationalité. (afp/nxp)