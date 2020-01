Saccage du péage: prison ferme pour 21 gilets jaunes

«Justice a été rendue»: 21 des 31 personnes jugées pour le saccage d'un péage et d'un peloton de gendarmerie, en marge d'une manifestation de «gilets jaunes» il y a un an, ont été condamnées mardi à des peines de prison ferme.

Le tribunal correctionnel de Narbonne, qui a atténué les peines requises par le parquet, a assorti ces condamnations de deux mandats de dépôt, deux maintiens en détention et d'un mandat d'arrêt.

Kevin, 29 ans, a écopé de la peine la plus lourde, soit cinq ans de prison avec mandat de dépôt. Désigné par un autre des prévenus comme conducteur de l'engin ayant servi à projeter un véhicule en feu sur la barrière de péage, il a nié les faits reprochés. A la lecture du jugement, dans une salle comble, il est apparu sonné. Le tribunal a également prononcé une relaxe.

«Justice a été rendue»

«C'est un jugement mesuré. Il est bien en deçà des réquisitions», a estimé le colonel Marc Gonnet, commandant du groupement de gendarmerie de l'Aude. «Ce qui nous importe est que la quasi-totalité des prévenus a été condamnée, cela confirme les faits. Justice a été rendue. On verra s'il y a appel et comment seront pris en compte les préjudices personnels et collectifs des gendarmes», a-t-il ajouté.

Les avocats des 48 parties civiles, en majorité des gendarmes qui avaient évacué les locaux face à la foule, avaient demandé des réparations solidaires de quelque 700'000 euros, Vinci se réservant pour sa part de réclamer des dommages pour des dégâts estimés à 10 millions d'euros. Mais les jugements sur les dommages et intérêts ont été renvoyés au 12 mai.

Après 10 jours d'audience, le parquet avait demandé le 17 décembre de la prison ferme pour 27 des 31 manifestants, dénonçant dans son réquisitoire «des scènes de chaos, de guérilla, d'apocalypse» commises par «une foule bête et brutale». La procureure Marie-Agnès Joly avait également requis onze mandats de dépôt et le maintien en détention de deux des prévenus.

Les avocats de la défense avaient pour leur part dénoncé un acharnement du parquet et un «procès politique», craignant que les 31 prévenus, dont trois femmes, ne paient pour les quelque 200 personnes présentes la nuit des faits.

«Mesuré et équilibré»

Mais après le jugement, plusieurs d'entre eux étaient beaucoup plus mesurés. «L'amalgame que l'on pouvait craindre n'a pas été fait. La plupart des prévenus ici avaient leur place, mais ils devaient être sanctionnés à hauteur des responsabilités, ce qui a été le cas», a indiqué Me Frédéric de Rinaldo, défenseur de Kelly, condamnée à trois ans de prison dont un an avec sursis sans mandat de dépôt.

Mais, selon lui, «le fiasco est qu'il manque les vrais casseurs et pilleurs car pratiquement tout le monde a été relaxé pour le saccage et le pillage de la gendarmerie. Il y a des absents mais cela n'a pas été un procès pour l'exemple comme je le redoutais».

C'est un jugement «mesuré et équilibré. Les réquisitoires étaient pour l'exemple, le jugement est juste», a fait écho Me Stéphane Cabée, défenseur d'Adrien, condamné à deux ans dont 14 mois avec sursis. «Il manque à l'évidence les véritables auteurs de l'incendie de la gendarmerie. Il manquait des gens, mais le tribunal a bien individualisé les actes de chacun», s'est-il félicité.

La nuit du 1er au 2 décembre 2018, lors de l'acte 3 des «gilets jaunes», dans cette ville de l'Aude alors fortement mobilisée, environ 200 personnes, dont bon nombre étaient ivres ou sous l'emprise de stupéfiants, s'étaient retrouvées au niveau de la barrière de péage de Narbonne Sud, qui avait été incendiée (notre photo AFP ci-dessus). Les locaux du peloton autoroutier de la gendarmerie et ceux de la société Vinci avaient été incendiés et pillés.

Au cours du procès, peu des prévenus -tous âgés d'une vingtaine ou trentaine d'années, pour la plupart au chômage ou en situation de précarité- se sont revendiqués «gilets jaunes» ou militants. «Bêtise», «effet de foule», alcool... A la barre, leurs exposés avaient été laborieux pour expliquer leur présence ou participation. (afp/nxp)