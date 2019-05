Sahara occidental: l'émissaire de l'ONU démissionne

L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, l'ancien président allemand Horst Kohler, 76 ans, a démissionné de ses fonctions «pour raison de santé», ont annoncé mercredi les Nations unies dans un communiqué.

«Le secrétaire général (Antonio Guterres) regrette profondément cette démission mais dit la comprendre parfaitement et transmet ses meilleurs voeux à l'émissaire», précise le communiqué de l'ONU. Horst Kohler était en fonctions depuis juin 2017. L'ONU ne donne aucune précision sur les problèmes de santé de l'ancien président allemand. Depuis sa prise de fonctions, Horst Kohler a laborieusement essayé de relancer la recherche d'une solution pour le Sahara occidental.

Deux réunions en Suisse

Après six ans d'interruption de dialogue, il avait réussi à faire reprendre langue aux parties concernées, notamment en réunissant en Suisse à deux reprises - en décembre puis en mars - le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie. Une troisième rencontre était envisagée pour les prochains mois sans qu'aucune date n'ait toutefois été arrêtée à ce stade.

Après la deuxième rencontre, le Polisario n'avait cependant laissé que peu d'espoirs pour des progrès rapides sur ce vieux conflit, affirmant que «le Maroc n'avait montré aucune appétence pour s'engager dans un processus sérieux de négociations». Fin mars, Horst Kohler avait jugé que les positions restaient «fondamentalement divergentes».

