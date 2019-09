Un Australien qui suivait son premier cours de pilotage s'est retrouvé contraint de prendre les commandes de l'avion après que son instructeur s'est évanoui en plein vol.

L'atterrissage du Cessna biplace s'est fait avec l'aide des contrôleurs aériens, samedi après-midi sur l'aéroport Jandakot, dans la banlieue de Perth (ouest).

Le pilote trentenaire a lancé, paniqué, un appel de détresse après avoir vu son instructeur s'évanouir et ne pas se réveiller à un moment où l'appareil se trouvait à une altitude de 1900 mètres.

«Tu fais du bon boulot»

«Savez-vous piloter l'avion ?», s'est enquis le contrôleur aérien basé à Perth, selon un enregistrement de leurs échanges. «C'est ma première leçon», a répondu Sylvester, précisant qu'il n'avait, jusque-là, jamais réalisé d'atterrissage.

