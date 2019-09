Sebastian Kurz à la reconquête du pouvoir

Une éclipse de quelques mois et puis revient: le «millennial» Sebastian Kurz devrait reconquérir le pouvoir en Autriche à l'issue de législatives organisées dimanche. L'incertitude est toutefois totale sur le cap que prendra son gouvernement, avec ou sans l'extrême droite.

En mai, la coalition que le jeune chef des conservateurs formait avec les nationalistes du FPÖ avait brutalement implosé quand le numéro deux du gouvernement, et chef du FPÖ, avait été confronté aux révélations compromettantes de l'Ibizagate. Renversé par le parlement dans la foulée de ce scandale, une première dans l'histoire autrichienne, l'ex-chancelier Sebastian Kurz, 33 ans, semble conserver une popularité intacte.

Il est crédité d'une large avance pour le scrutin, entre 33% et 35% d'intentions de vote, en hausse de 2,5 points par rapport aux législatives de 2017, et loin devant les sociaux-démocrates du SPÖ (23%). «C'est la première fois en Autriche qu'un seul des candidats paraît en mesure de devenir chancelier», souligne l'analyste Johannes Huber.

«Qui veut Kurz vote Kurz», proclament les affiches électorales des «Türkis» (turquoise), la couleur de son camp. Mais que récolteront ensuite ses électeurs? Sur le partenaire qu'il choisira pour gouverner, le lisse trentenaire entretient un suspense total. Il s'efforce même d'alimenter le doute sur l'issue de l'élection: «Ce sera plus juste qu'on ne pense», a-t-il assuré mercredi à ses supporteurs.

Toutes les directions

Sa formation, le parti populaire autrichien (ÖVP), va-t-elle renouer une alliance avec le parti autrichien de la Liberté (FPÖ), donné troisième dans les sondages?

M. Kurz préférera-t-il un retour à la sage coalition avec les sociaux-démocrates ? Ou bien voudra-t-il opérer un virage à 360° en s'alliant avec les libéraux et les écologistes, la question climatique ayant dominé la campagne?

«Il envoie des signaux dans toutes les directions afin de se réserver le plus d'options possibles après le scrutin,» explique à le politologue Thomas Hofer.

L'Ibizagate

La campagne électorale a été jalonnée par des révélations sur les frais de campagne de l'ÖVP et par la saga des rivalités internes au sein d'une extrême droite en pleine recomposition après le scandale l'Ibizagate. Celui-ci est né de la diffusion d'une vidéo tournée en caméra cachée à Ibiza.

Ce film révélait les discussions entre l'ancien chef du FPÖ, Heinz-Christian Strache, et une femme se présentant comme la nièce d'un oligarque russe, à laquelle il expliquait comment financer de façon occulte l'extrême droite.

L'alliance de gouvernement que M. Kurz et M. Strache avaient scellé à l'automne 2017 pour mener une politique anti-immigration n'avait pas résisté à cette déflagration médiatique. M. Strache avait été contraint à la démission, ainsi que tous les ministres FPÖ. L'Autriche est depuis mai dirigée par un gouvernement de transition.

Des concessions

Pourtant les dirigeants des deux formations s'affichaient volontiers comme un modèle de coalition duplicable à l'échelle de l'Union européenne, où les partis nationalistes ont multiplié les succès électoraux ces dernières années.

Sebastian Kurz peut difficilement prendre le risque d'une nouvelle alliance avec un partenaire plombé par les soupçons. Mais d'autres partis que l'extrême droite exigeraient trop de concessions de la part de l'ancien chancelier, qui a aussi fait des baisses d'impôts l'un de ses marqueurs idéologiques, font valoir certains observateurs.

«Il est sensible à l'image de son pays au-delà des frontières or à l'étranger, on ne lui parlait que du FPÖ» et ses provocations, reconnaît-on dans le camp conservateur.

Question de réputation

Or les ennuis du FPÖ ne semblent pas terminés: des allégations de détournement de fonds du parti par M. Strache à son profit personnel sont venues parasiter la dernière semaine de campagne de l'extrême droite. Une enquête judiciaire a été ouverte.

Sebastian Kurz «a fait des propositions sur les sujets environnementaux, car il n'exclut pas, après avoir incarné la fermeté sur l'immigration, d'ajouter une nouvelle corde à son arc en incarnant une écologie conservatrice», analyse le politologue Patrick Moreau.

Les Verts devraient faire leur retour au parlement dimanche et ils se sont montrés prêts à discuter avec les conservateurs et les libéraux du parti Neos. Une coalition entre trois partis serait une première en Autriche. Elle ne verrait le jour qu'après des négociations qui, dans tous les cas de figure, s'annoncent de longue durée. (ats/nxp)