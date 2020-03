Séisme de 6,5 dans une région sauvage de l'Idaho

Un séisme de magnitude 6,5 a secoué mardi soir une zone reculée de l'Idaho, dans l'ouest des Etats-Unis, ont annoncé les services géologiques américains (USGS).

Aucune information sur d'éventuelles victimes ou dégâts n'était disponible immédiatement après la secousse, dont l'épicentre est situé au coeur de montagnes boisées, loin de toute grande ville.

Le séisme, qui a duré entre vingt et trente secondes selon de nombreux témoignages, a toutefois été ressenti dans tout l'Idaho et dans les États voisins. Selon l'USGS, l'épicentre était à 10 km de profondeur, à une trentaine de km du petit village de Stanley (68 habitants) et à 125 km de la capitale, Boise. (afp/nxp)