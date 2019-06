Selon le Kremlin, seuls les «terroristes» sont visés

Le Kremlin a assuré lundi que l'armée russe ne visait que des «terroristes» dans la province d'Idleb, dernier bastion djihadiste, dans le nord-ouest de la Syrie, alors que le président américain Donald Trump a accusé la Russie et son allié Damas d'y tuer «beaucoup de civils innocents».

«A Idleb, il existe toujours une forte concentration de terroristes et de combattants qui se servent de cette concentration pour viser des cibles civiles ou se livrer à des actes d'agression contre des installations militaires russes», a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. «Les bombardements des terroristes depuis Idleb sont inacceptables et des mesures sont prises pour neutraliser ces positions d'artillerie», a poursuivi M. Peskov.

Ces déclarations interviennent après que le président américain Donald Trump a demandé à la Syrie et à son allié russe, dans la nuit de dimanche à lundi via son compte Twitter, de cesser «le bombardement infernal» d'Idleb.

«J'entends dire que la Russie, la Syrie et dans une moindre mesure l'Iran se livrent à un bombardement infernal dans la province d'Idleb en Syrie et tuent sans discrimination beaucoup de civils innocents. Le Monde observe cette boucherie. Quel est l'objectif, qu'est-ce que vous allez obtenir? ARRETEZ!», a-t-il écrit.

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP!