Sept alpinistes disparus dans l'Himalaya

Quatre Sud-Coréens et trois Népalais sont portés disparus à la suite d'une avalanche dans le massif de l'Annapurna, un des plus hauts sommets de l'Himalaya, ont annoncé samedi les autorités népalaises.

L'avalanche a eu lieu à une altitude d'environ 3200 mètres, près du camp de base pour l'ascension de l'Annapurna, à la suite de fortes chutes de neige survenues vendredi. «Nous sommes informés qu'on est sans contact avec quatre Sud-Coréens et trois Népalais après l'avalanche. Une équipe de secours a été envoyée sur place hier soir», a déclaré à l'AFP Mira Dhakal, un responsable du ministère népalais du Tourisme.

At least six trekkers including four Koreans went missing from Deurali area in Kaski district after an avalanche triggered by heavy snowfall hit the trail route along the Annapurna trekking circuit on Friday.a



