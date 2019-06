Sept migrants se noient au large de Lesbos

Au moins sept personnes sont décédées mardi après le naufrage d'une embarcation chargée de migrants au large de l'île grecque de Lesbos, a-t-on appris auprès des garde-côtes.

Assistés par une patrouille de l'Union européenne (Frontex), les garde-côtes ont indiqué avoir secouru 57 personnes et continuer leurs recherches.

Aucune information n'a été donnée quant à la nationalité des disparus. Quatre femmes, un homme et deux jeunes filles comptent parmi les victimes, a-t-on précisé auprès des garde-côtes.

Accord controversé

Plus de 300 personnes sont décédées depuis le début de l'année 2019 en tentant de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Environ 70'000 migrants et réfugiés - essentiellement Syriens - ayant quitté leurs pays depuis 2015 se trouvent aujoud'hui en Grèce.

Un accord controversé entre l'UE et la Turquie signé en 2016 a considérablement réduit le nombre d'arrivées par bateau sur les îles grecques. Celles-ci étaient de 875'000 en 2015, contre 40'000 par an pour 2017 et 2018, selon l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex.elque 70'000 réfugiés et migrants, pour la plupart syriens, qui ont fui leur pays. (afp/nxp)