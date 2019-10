Sept morts, dont 5 enfants, dans un incendie

Cinq enfants de 15 mois à six ans et deux adultes sont morts tôt samedi dans l'incendie d'un petit immeuble résidentiel à Rostov Veliki, petite ville proche de Moscou, ont annoncé les autorités. Les causes de l'incendie ne sont pas connues.

Trois autres personnes ont été hospitalisées, blessées à des degrés divers, a annoncé, cité par les agences de presse russes, Sergueï Chokine, le chef du district de cette ville située à environ 200 kilomètres au nord-est de Moscou.

Les responsables russes n'étaient pas en mesure de dire quelles étaient les causes de l'incendie, ajoutant que les enquêteurs étaient sur place.

Les drames dus à des négligences sont fréquents en Russie. En juillet, quatre enfants avaient été tués après un incendie ayant dévasté leurs tentes en pleine nuit dans une colonie de vacances. (ats/nxp)