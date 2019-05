Sept candidats déjà sur les rangs pour succéder à May

La course à la succession de la Première ministre britannique est ouverte, avec déjà sept candidats sur les rangs pour prendre le pouvoir et s'emparer de l'épineux dossier du Brexit après la démission de Theresa May.

Dernières candidatures en date: celles de Dominic Raab, figure de la nouvelle garde des conservateurs et fugace ministre du Brexit; de l'ancienne leader de la Chambre des Communes Andrea Leadsom, et de Matt Hancock, le ministre de la Santé. «Je mettrai en oeuvre le Brexit», a twitté samedi ce dernier. «Je préférerais que l'on quitte (l'Union européenne) avec un accord», a pour sa part écrit Dominic Raab. «Pour réussir une négociation, il faut être prêt à claquer la porte», a déclaré Andrea Leadsom au «Sunday Times».

I am standing to be Prime Minister.



We need a leader for the future, not just for now.



I will deliver Brexit - and then let’s move forward to the bright future we must build for Britain. #LetsMoveForward — Matt Hancock (@MattHancock) May 25, 2019

Theresa May laisse en effet à son successeur la lourde tâche de mettre en oeuvre la sortie de l'UE du Royaume-Uni, un pays divisé sur la question, soit en renégociant un nouvel accord avec Bruxelles - celui qu'elle avait conclu a été rejeté par les députés -, soit en optant pour une sortie sans accord.

Elle a annoncé vendredi qu'elle quitterait ses fonctions le 7 juin, exprimant son «profond regret» d'avoir échoué dans ses tentatives de concrétiser le Brexit, trois ans après le référendum qui l'a décidé par 52% des voix.

Mme May assurera la transition jusqu'à ce que les 100'000 membres de son Parti conservateur se choisissent, d'ici au 20 juillet, entre les deux candidats sélectionnés par les députés tories, un nouveau leader, qui deviendra le prochain chef du gouvernement. Son annonce sonne le début d'une lutte pour le pouvoir de deux mois chez les conservateurs.

Boris Johnson favori

Boris Johnson, 54 ans, n'a pas attendu la déclaration de la Première ministre pour se dire candidat à son poste. Grand favori des militants de base du Parti conservateur, cet ancien ministre des Affaires étrangères et ancien maire de Londres a été un artisan de la victoire du Brexit au référendum de 2016.

Dans un entretien avec le «Sunday Times», l'actuel ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt s'est lui aussi déclaré candidat, estimant que «ce qui importe est si vous croyez au Brexit, pas comment vous avez voté en 2016».

Tomorrow in The Sunday Times: Get Boris! Gove challenges his rival again. Plus: our investigation into child abuse on Snapchat. pic.twitter.com/vLmh2FMYQj — The Sunday Times (@thesundaytimes) May 25, 2019

Le ministre du Développement international Rory Stewart et l'ex-ministre du Travail Esther McVey ont également confirmé leur candidature. D'autres pourraient suivre dans les prochains jours.

Parmi les poids lourds prometteurs figurent le ministre de l'Environnement Michael Gove, le ministre de l'Intérieur Sajid Javid ou encore l'ex-ministre chargée des relations avec le Parlement Andrea Leadsom, qui a démissionné mercredi. La ministre du Travail Amber Rudd a, quant à elle, annoncé samedi ne pas se présenter, confiant à la BBC qu'elle «serait très préoccupée» si le choix se portait sur un leader «trop enthousiaste» à l'idée d'une sortie sans accord.

Spectre d'une sortie sans accord

C'est pourtant une issue que n'écarte pas Boris Johnson. Il a déclaré vendredi qu'il chercherait à renégocier l'accord conclu par Mme May avec Bruxelles s'il était Premier ministre. Mais «nous quitterons l'Union européenne le 31 octobre, accord ou pas», a-t-il dit, s'opposant ainsi à tout nouveau report de la date butoir du Brexit, fixée au 31 octobre.

«Je ne pourrais pas servir un gouvernement avec Boris Johnson», a prévenu Rory Stewart sur la BBC. «Je ne pourrais pas servir un gouvernement dont la politique est de pousser ce pays à un Brexit sans accord».

Un tel divorce «n'est pas un choix de politique possible pour le prochain Premier ministre», puisque les députés britanniques ont déjà voté contre ce scénario, a renchéri Matt Hancock sur Sky News.

Rapport de force inchangé

Le futur Premier ministre sera confronté aux mêmes rapports de force à la Chambre des Communes, avec les travaillistes en tant que principale force d'opposition, puisque son arrivée n'est pas liée à de nouvelles élections législatives.

«La question est: est-ce qu'un nouveau Premier ministre peut retourner voir les 27 de l'Union européenne et obtenir un accord différent, qui serait plus attractif pour le Parlement ?», juge Tony Travers, professeur de politique publique à la London School of Economics (LSE).

La Commission européenne a déjà répondu vendredi que ce départ ne changeait «rien» à la position des 27 sur l'accord de sortie. «L'accord de retrait n'est pas ouvert à la renégociation», a aussi averti le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn a de son côté appelé à de nouvelles élections législatives. Mais ce scénario tente fort peu les Tories, qui ne disposent que d'une petite majorité au Parlement et pourraient être menacés de la perdre avec l'arrivée d'un nouvel acteur, le Parti du Brexit de l'europhobe Nigel Farage, en tête des sondages pour les élections européennes tenues jeudi dans le pays. (afp/nxp)