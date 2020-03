Un skieur hors piste tué par une avalanche

Un skieur de 58 ans est décédé vendredi, enseveli dans une avalanche en pratiquant du hors piste sur la commune de La Plagne (Savoie), a annoncé la société d'aménagement de la station.

L'alerte a été donnée à 12h30. Dans un premier temps, deux personnes «bousculées» par la coulée ont été prises en charge par les pisteurs. Le risque avalanche était fort, de 4 sur une échelle de 5, et signalé dans la station.

La coulée, de 250 mètres de large sur 150 de long et 50 cm de cassure, est survenue sur un secteur hors-piste de Grande Rochette. «Une troisième personne, non équipée de détecteur de victime d'avalanche (DVA), était signalée manquante. Elle a été localisée avec le détecteur, puis à la sonde», a expliqué la station.

Réanimation entreprise

Le skieur, un vacancier français, «a été extrait inconscient de la coulée à 12h58 par les pisteurs. Une réanimation a été entreprise», tandis qu'un médecin urgentiste, avec une équipe de sauveteurs du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Courchevel, arrivaient par hélicoptère. «La victime n'a malheureusement pas pu être réanimée et est décédée».

Au plus fort du secours, près de 100 personnes et six équipes cynophiles étaient mobilisées avec pisteurs, agents des remontées mécaniques, PGHM et écoles de ski venus prêter main forte. (afp/nxp)