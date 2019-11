Le smog extrême fait fermer les écoles à Lahore

Un épisode de smog extrême a touché l'est du Pakistan, où les autorités ont déclaré la fermeture des écoles jeudi à Lahore, la deuxième ville du pays, après que des niveaux de pollution de l'air dramatiques eurent été recensés dans la nuit.

«Du fait d'une augmentation subite du smog, toutes les écoles de Lahore resteront fermées» jeudi, a tweeté mercredi soir Usman Buzdar, le ministre en chef de la province du Pendjab, dont Lahore est la capitale.

