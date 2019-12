L'Ocean Viking, navire de recherche et de secours de l'ONG européenne SOS Méditerranée, a annoncé avoir secouru vendredi matin 112 migrants à bord d'un canot pneumatique, au large de la Libye.

Les migrants, qui ont abandonné leur pays pour un mélange de raisons économiques, sociales ou politiques, venus de 11 pays d'Afrique, se trouvaient dans les eaux internationales, au large des côtes libyennes, sur la voie migratoire la plus meurtrière au monde.Trois femmes enceintes se trouvaient à bord, ainsi que 7 enfants de moins de 5 ans, et trente mineurs non accompagnés, a précisé l'association.

L'Ocean Viking était parti le 14 décembre de Marseille, dans le sud-est de la France, pour sa cinquième mission de recherche et de secours de migrants en Méditerranée.

SOS Méditerranée secourt 112 migrants au large de la Libye



L'association, indépendante des États européens et qui dépend des dons des particuliers pour financer ses opérations en mer, affirme avoir porté secours à plus de 30'700 migrants en détresse depuis sa création en 2016.

Le chaos qui a suivi la chute de Mouammar Kadhafi en 2011 a fait de la Libye la voie privilégiée pour les migrants originaires d'Afrique de l'Est, du Sahel et du Moyen-Orient, cherchant à rejoindre l'Europe. (afp/nxp)