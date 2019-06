Sursis pour la clinique du Missouri qui pratique l'IVG

La dernière clinique pratiquant des avortements dans le Missouri, menacée depuis le refus des autorités de lui renouveler sa licence, s'est vue accorder vendredi un nouveau sursis lors d'une audience administrative. Elle se trouve au milieu d'une offensive des conservateurs américains contre l'IVG.

«Pour le moment, les avortements légaux et sûrs restent accessibles au centre de santé de Saint Louis», s'est félicitée dans un communiqué l'organisation Planned Parenthood, qui gère la structure.

