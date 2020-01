Taïwan ne veut pas de Pékin dans ses élections

Taïwan s'est dotée mardi d'une loi controversée visant à contrecarrer l'influence de la Chine dans l'île. Ce texte a été adopté à moins de deux semaines de l'élection présidentielle.

Ce projet de «loi anti-infiltrations» présenté par le Parti démocratique progessiste (PDP) de l'actuelle présidente Tsai Ing-wen, bête noire de Pékin, a été voté malgré la forte opposition du Kuomintang (KMT, opposition), tenant d'une ligne plus accommodante envers la Chine populaire.

La nouvelle loi interdit aux forces étrangères «hostiles» de faire des campagnes ou du lobbying, de procéder à des donations politiques, de perturber l'ordre social ou de diffuser de la désinformation liée aux élections. Les contrevenants risquent jusqu'à cinq ans de prison ferme et une amende d'environ 332'000 dollars.

Les députés du KMT se sont abstenus lors du vote et ont dénoncé une «loi scélérate». Ils ont demandé aux électeurs de punir le PDP lors du scrutin du 11 janvier. Devant le Parlement, des dizaines de militants pro-chinois s'étaient rassemblés, agitant des banderoles avec des slogans comme «à bas Tsai Ing-wen» et «Terreur verte», la couleur du PDP.

Tensions

La nouvelle loi a fait l'objet d'un intense débat durant la campagne électorale. Mme Tsai, qui a présenté le scrutin comme un combat pour la liberté et la démocratie à Taïwan, brigue un deuxième mandat. Son principal adversaire est le candidat du KMT, Han Kuo-yu, maire de Kaohsiung (sud), troisième plus grande ville de l'île.

Des accusations d'espionnage et de campagnes d'influence se sont multipliées récemment envers la Chine. En novembre, un Chinois de 26 ans, Wang Liqiang, avait fait des déclarations explosives au groupe de presse australien Nine.

Il s'était présenté comme un transfuge ayant révélé au contrespionnage australien la façon dont Pékin mène des opérations d'infiltration et d'ingérence à Hong Kong, à Taïwan et en Australie. La Chine a démenti ces accusations et présenté l'homme comme un simple fraudeur en fuite.

Les tensions sont vives entre la Chine continentale et Mme Tsai qui refuse depuis son arrivée au pouvoir en 2016 de reconnaître le principe de l'unité de l'île et du continent au sein d'une même Chine - comme le réclame Pékin. Depuis 2016, Pékin a coupé les communications officielles avec Taipei, intensifié ses exercices militaires, durci les pressions économiques et arraché à l'île sept de ses alliés diplomatiques. (ats/nxp)