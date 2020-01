Le tandem écolo-conservateur dévoile son pacte

La nouvelle coalition autrichienne entre la droite de Sebastian Kurz et les Verts comprendra dix ministres issus du parti conservateur, majoritaire au parlement. Les écologistes, qui entrent pour la première fois au gouvernement, auront quatre portefeuilles.

«La répartition des postes correspond aux priorités de chaque parti», a déclaré jeudi le futur chancelier Sebastian Kurz, dont la formation ÖVP aura notamment la main sur les portefeuilles de l'Intérieur, des Affaires étrangères et des Finances. Les quatre ministres Verts seront en charge de l'Environnement, de la Justice, des Affaires sociales, de la Culture et du Sport.

La lutte contre le changement climatique sera le principal dénominateur commun du gouvernement issu des législatives du 29 septembre et qui va associer «deux partis très différents», a observé M. Kurz.

Cette alliance de gouvernement inédite formée par la droite et les Verts en Autriche veut être «pionnière dans la protection du climat» et s'est fixé un objectif de neutralité carbone au plus tard en 2040, inscrit dans le pacte de coalition présenté jeudi à la presse. Au niveau européen, le délai pour atteindre la neutralité carbone a été établi à 2050.

Outre la réduction des gaz à effet de serre, le document de 300 pages liste d'ambitieuses mesures pour protéger l'environnement, allant du passage à 100% d'énergie renouvelable d'ici dix ans à un plan d'investissement pour les transports en commun.

Mesures emblématiques

Sur les autres sujets, les deux formations n'ont pas cherché à s'entendre sur des «compromis à minima», a expliqué Sebastian Kurz, mais plutôt à sélectionner des mesures emblématiques dans les programmes de chaque parti.

«La lutte contre l'immigration illégale restera au coeur de ma politique», a affirmé le chef des conservateurs, qui avait scellé en 2017 une alliance de gouvernement avec l'extrême droite en adoptant une ligne dure sur les questions de politique migratoire, de sécurité et de lutte contre «l'islam politique».

Pour maintenir ce cap cher à l'électorat ÖVP, le programme prévoit de créer un nouveau dispositif de «détention préventive» et d'étendre l'interdiction du port du voile dans les établissements scolaires.

Outre le climat, les Verts ont obtenu des garanties sur le respect des droits de l'homme et des conventions internationales, sur l'amélioration de la transparence et de l'éthique du système politique, sur le droit à l'information et la liberté des médias. (afp/nxp)