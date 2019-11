Téhéran a multiplié par dix sa production d'uranium

L'Iran a indiqué lundi produire désormais 5 kg d'uranium enrichi par jour. C'est plus de dix fois plus qu'il y a deux mois, lorsqu'il s'est affranchi d'un certain nombre de restrictions sur son programme nucléaire auxquelles il avait consenti en 2015.

L'annonce a été faite devant la télévision d'Etat par Ali Akbar Saléhi, vice-président de la République islamique et chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA). Ce dernier a également indiqué que son pays avait mis au point en deux mois deux nouveaux modèles de centrifugeuses avancées, dont l'un commence à être testé. (ats/nxp)