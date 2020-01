TF1 prépare une mini-série sur l'affaire Grégory

Après la série documentaire «Grégory» de Netflix, TF1 planche sur l'adaptation en fiction de l'affaire Grégory, dans le cadre d'une nouvelle collection de mini-séries sur des affaires criminelles, a indiqué jeudi à l'AFP la chaîne, confirmant des informations du magazine Télé-Loisirs.

Le magazine TV a rapporté que le tournage de la première saison de cette collection baptisée «Une affaire française» débuterait le mois prochain dans les Vosges. «Une affaire française» est «une collection de mini-séries inspirées de grandes affaires criminelles qui ont bouleversé le pays et divisé l'opinion publique», a précisé à l'AFP TF1.

Selon la chaîne, le format de cette fiction en six épisodes «permettra aux téléspectateurs de se faire une opinion, la plus juste possible, de cette affaire encore non résolue», et ce en présentant les points de vue des principaux protagonistes.

Casting prestigieux

Cette première mini-série d'«Une affaire française», écrite par Jérémie Guez et Alexandre Smia, sera réalisée par Christophe Lamotte, qui a déjà piloté des téléfilms pour TF1 comme «Le premier oublié» et «La part du soupçon».

Elle réunira un casting prestigieux, avec Guillaume de Tonquédec dans le rôle du gendarme Sesmat (premier enquêteur sur l'affaire), Blandine Bellavoir et Guillaume Gouix qui incarneront les parents de Grégory, Christine et Jean-Marie Villemin.

Michaël Youn (déjà remarqué dans une autre fiction dramatique de TF1, «Les bracelets rouges») jouera le journaliste Jean-Michel Bezzina. Et l'actrice Dominique Blanc se glissera dans la peau de Marguerite Duras.

L'affaire Grégory a déjà connu plusieurs adaptations à la télévision sous forme de documentaires ou de fiction, dont «L'affaire Villemin», un téléfilm diffusé sur France 3 en 2006, et «Grégory», une série documentaire diffusée depuis fin 2019 sur Netflix. (afp/nxp)