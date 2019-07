Theresa May défend son accord sur le Brexit

La Première ministre britannique Theresa May est arrivée mercredi en début d'après-midi au palais de Buckingham à Londres pour présenter sa démission.

La «priorité immédiate» de Boris Johnson sera de mettre en oeuvre le Brexit, a déclaré Theresa May dans son dernier discours, prononcé devant le 10, Downing Street. «La priorité immédiate est d'accomplir un Brexit qui fonctionne pour tout le Royaume-Uni», a -t-elle dit dans une courte allocution aux côtés de son mari, avant de se rendre au palais de Buckingham pour remettre sa démission à la reine Elizabeth II.

Auparavant, la Première ministre sortante a attaqué le chef de l'opposition Jeremy Corbyn lors de sa dernière séance de questions/réponses au Parlement, l'accusant d'avoir fait échouer les discussions au Parlement.

«J'ai voté pour l'accord (sur le Brexit, ndlr)», a-t-elle dit. «Qu'a fait le très honorable monsieur? Il a voté contre l'accord, il a voté pour qu'un 'No Deal' soit plus probable et quand il y avait une perspective de parvenir à un consensus dans cette Chambre, le très honorable monsieur s'est retiré des discussions. À chaque étape, son seul intérêt a été de faire de la politique de parti. Et franchement, il devrait avoir honte de lui-même», a asséné Theresa May.

Boris Johnson, élu à la tête du Parti conservateur mardi, sera à son tour reçu par la souveraine qui le chargera officiellement de former son gouvernement, avec pour mission de mettre en oeuvre le Brexit, trois ans après le référendum de 2016. (afp/nxp)