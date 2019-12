Des tirs près du siège des services secrets russes

Un échange de tirs jeudi près du siège des service secrets (FSB) à Moscou a fait au moins des blessés et un tireur a été «neutralisé», selon le FSB qui n'a pas précisé si l'incident était terminé.

«Un inconnu a ouvert le feu près du n°12 rue Bolchaïa Loubianka, il y a des blessés. Son identification est en cours, le criminel a été neutralisé», a indiqué le service de presse du FSB à l'agence d'Etat Tass, ainsi qu'à Ria Novosti.

Le terme «neutralisé» signifie généralement dans le jargon policier russe qu'un assaillant a été tué.

Quartier bouclé

Le président russe Vladimir Poutine a été informé de la situation, selon son porte-parole Dmitri Peskov cité par Tass.

Le FSB n'a pas indiqué si l'incident était terminé.

Des journalistes de l'AFP présent sur les lieux ont entendu un tir encore vers 17h15 (19h15 locale) et les forces de l'ordre ont demandé à la presse et aux badauds de s'éloigner.

Le quartier était bouclé par la police, qui était sur les lieux gyrophares en action. Des sirènes d'ambulances retentissaient aussi.

Des véhicules de police et des ambulances circulaient toutes sirènes hurlantes.

The special forces arrived at the site of the shootout in Moscow. Video: Dmitry Shvets / @mediazzzona

"attacker looks like you",- newly arrived officers instructed (same clothes=tactical clothes)

https://t.co/s8sE1ugVTZ #Russia pic.twitter.com/7ZcX2w9eWz