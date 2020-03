Tragédie en Italie, nouvelle vague en Asie

Les cas de contamination par le coronavirus flambaient dimanche en Europe, en particulier en Italie où la situation tourne à la «tragédie». Une deuxième vague semblait gagner l'Asie, alors que les regards se tournent vers l'Afrique.

«Restez chez vous», «fermez tout»: les mots d'ordre pour éviter les rassemblements et contacts favorisant l'épidémie se répandent partout dans le monde.

De Wuhan en Chine, d'où est partie l'épidémie, à New York, plus de 900 millions de personnes doivent rester chez eux pour éviter de contracter le virus. Ce dernier a déjà contaminé plus de 300'000 personnes dans le monde, dont la moitié en Europe. Plus de 13'000 ont perdu la vie, dont plus de 7500 sur le Vieux continent.

Près de 5500 morts en Italie

Pays le plus touché avec près de 5500 morts (5476), l'Italie connaît un scénario que redoutent tous les autres, avec dans certaines régions une contagion qui paraît hors de contrôle et une saturation des capacités de soins.

Le pays a enregistré 651 morts durant les dernières 24 heures, selon les chiffres publiés dimanche par la protection civile. Ce chiffre est moindre que celui annoncé samedi (793, un record), mais c'est le deuxième bilan le plus lourd depuis le début de la pandémie. Le nombre total de cas positifs a encore augmenté d'un peu plus de 10% (59'158 soit 5560 de plus que samedi).

Le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé dans ce contexte l'arrêt de «toute activité de production sur le territoire qui ne serait pas strictement nécessaire».

Hôpital de campagne à Madrid

Second pays le plus touché en Europe, l'Espagne a enregistré près de 400 nouveaux morts en 24 heures ( 30%), portant le total à 1720. Un énorme hôpital de campagne a été mis en service à Madrid, tandis que le gouvernement a demandé le prolongement du confinement jusqu'au 11 avril.

En France, où le nombre de morts a bondi de 20% (à 562), le gouvernement prépare les esprits à la prolongation du confinement. L'Allemagne (55 décès) interdit de son côté les rassemblements de plus de deux personnes. La Grèce sera en confinement général dès lundi. Depuis jeudi, le nombre de morts y a doublé, passant à 15 dimanche.

En Grande-Bretagne, changement de ton: «les chiffres (...) s'accélèrent. Nous ne sommes qu'à quelques semaines de l'Italie», a mis en garde dimanche le Premier ministre Boris Johnson. Le gouvernement a ordonné avant le week-end la fermeture des écoles, pubs, cinémas et salles de sport, mais pas de confinement généralisé.

L'Amérique latine se confine

La liste des pays épargnés se réduit comme peau de chagrin: dimanche, la Roumanie a annoncé deux premiers décès.

Alors qu'aux Etats-Unis, environ 30% de la population est placée en confinement, l'Amérique latine s'y résout à son tour: après le Venezuela, l'Argentine et le Salvador, la Bolivie a suivi dimanche, tandis que le Chili a décrété un couvre-feu nocturne.

Le Brésil, pays de la région le plus touché (1128 cas, dont 18 décès), retient son souffle. Bien que le président d'extrême-droite Jair Bolsonaro n'ait eu de cesse de minimiser l'épidémie, les gouverneurs des Etats de Sao Paulo et Rio de Janeiro ont pris l'initiative de mesures de restrictions.

Rechute en Asie?

L'Asie, où le nombre de cas a dépassé les 95'000, est-elle frappée par une deuxième vague de contamination? La Chine a fait état dimanche de 46 nouvelles infections. Des cas officiellement «importés», certes, pour 45 d'entre eux, mais cela montre que le berceau de l'épidémie n'est pas à l'abri d'une rechute.

En Thaïlande, qui a recensé dimanche 188 nouveaux cas, la plus forte augmentation quotidienne depuis le début de la pandémie, des voix s'élèvent pour exiger un confinement total de Bangkok.

Des millions d'Indiens ont eux été soumis dimanche à un couvre-feu à titre expérimental dans ce pays d'1,3 milliard d'habitants où 320 cas ont été recensés, chiffre qui serait largement sous-estimé.

Couvre-feu en Irak

Quoique durement atteint avec près de 1700 morts, selon des chiffres officiels de plus en plus ouvertement remis en cause, l'Iran tarde à confiner sa population.

Son voisin irakien a en revanche annoncé dimanche l'instauration d'un couvre-feu total dans les 18 provinces du pays au système de santé ravagé, après la mort de 20 personnes et alors que le nombre de contaminations ne cesse de grimper.

Bombe à retardement

Les inquiétudes montent aussi sur l'Afrique. «Soyons responsables. Nous allons tous mourir et ensuite aller en enfer !», a lancé le porte-parole du gouvernement zimbabwéen, Nick Mangwana. En cause, l'affluence dans les églises de Harare, ce dimanche, malgré l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes.

La police de Lagos, ville tentaculaire de 20 millions d'habitants, tentait elle aussi d'empêcher les fidèles de se rendre dans les églises, d'habitude bondées au Nigeria. La bombe à retardement est aussi économique: pour soutenir leur économie dont des secteurs entiers sont à l'arrêt, les Etats-Unis s'apprêtent à autoriser la banque centrale à prêter directement aux entreprises. Et ce pour un montant inédit: 4000 milliards de dollars, soit un cinquième de la richesse annuelle produite par l'économie américaine. (ats/nxp)