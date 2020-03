Treize Canadiens détenus en Éthiopie

Le ministère canadien des Affaires étrangères a confirmé samedi que des Canadiens étaient «détenus» en Éthiopie. Une organisation humanitaire a indiqué qu'un groupe de 15 personnes, dont 13 ressortissants canadiens, a été arrêté.

Le ministère est «au courant que des citoyens canadiens sont détenus en Éthiopie», a-t-il déclaré dans un communiqué. Il a précisé être en contact direct avec le gouvernement éthiopien et les autorités locales «pour recueillir de plus amples renseignements». «Les agents consulaires fournissent des services consulaires aux citoyens et à leurs familles», a-t-il ajouté, sans plus de détails.

L'organisation humanitaire Canadian Humanitarian a indiqué en fin de journée qu'un groupe de «15 professionnels de santé», dont 10 Canadiens bénévoles et trois Canadiens membres de l'organisation, étaient «détenus en Éthiopie». Le groupe était également accompagné de deux Éthiopiens, membres de l'organisation.

«Médecine sans autorisation»

«Ils font l'objet d'une enquête pour des allégations selon lesquelles ils pratiquaient la médecine sans autorisation et distribuaient des médicaments périmés», a expliqué l'organisation basée en Alberta (ouest), dans un communiqué. «Bien que nous ne puissions pas commenter les détails liés aux dates de péremption des médicaments, nous pouvons affirmer en toute confiance que tous les médicaments et soins offerts par notre équipe étaient sûrs», a assuré Canadian Humanitarian.

L'organisation précise travailler «en collaboration» avec le ministère canadien des Affaires étrangères et l'ambassade du Canada en Éthiopie afin de résoudre la situation «le plus rapidement possible» et faciliter le retour des Canadiens au pays. Canadian Humanitarian se présente comme «apolitique» et explique fournir un soutien humanitaire, à la fois éducatif, médical, dentaire, à de jeunes Éthiopiens depuis quinze ans.

Sur son site, le ministère canadien des Affaires étrangères recommande aux ressortissants de faire «preuve d'une grande prudence en Éthiopie en raison du caractère imprévisible des conditions de sécurité». Il prie d'éviter tout voyage aux frontières avec le Soudan, le Soudan du Sud, l'Érythrée et le Kenya. (ats/nxp)