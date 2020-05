Trois cents Rohingyas affamés retrouvés en mer

Coronavirus L'arrivée des pluies, en pleine crise sanitaire mondiale, menace près d'un million de Rohingyas au Bangladesh. Plus...

Asie Un chalutier surchargé de réfugiés rohingyas qui naviguait depuis presque deux mois a été secouru par les gardes-côtes bangladais. Plus de 30 personnes sont mortes à bord du bateau. Plus...

Crise des Rohingyas Plus d'un million de Rohingyas se trouvent toujours au Bangladesh, dont plus de trois quarts avaient fui en 2017 les violences contre la minorité musulmane. Plus...