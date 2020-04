Troisième suspect arrêté après l'attaque au couteau

Un troisième Soudanais a été interpellé samedi soir dans l'enquête sur l'attaque au couteau perpétrée le matin par un réfugié soudanais qui a fait deux morts dans le sud-est de la France, a appris l'AFP dimanche auprès du Parquet national antiterroriste (PNAT).

Trois hommes de nationalité soudanaise sont actuellement en garde à vue : Abdallah A.-O., l'auteur présumé de l'attaque né en 1987 et réfugié en France depuis juin 2017, un deuxième homme présenté comme «une de ses connaissances», et «un jeune Soudanais qui résidait dans le même foyer» que le mis en cause, interpellé samedi soir. (ats/nxp)