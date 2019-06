Trump a annulé in extremis des frappes sur l'Iran

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi ne pas être «pressé» de répondre militairement à l'Iran, expliquant avoir annulé au dernier moment des frappes prévues jeudi soir car elles auraient fait de nombreuses victimes et étaient à ses yeux disproportionnées.

Dans une série de tweets matinaux, M. Trump a dit avoir annulé les frappes, qui devaient viser trois sites, «10 minutes» avant l'horaire prévu, affirmant avoir été informé qu'elles feraient «150 morts» et jugeant que cela était disproportionné par rapport à l'attaque contre un drone de l'US Navy.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....

....proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!