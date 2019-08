Trump boude la première ministre danoise

Le Danemark était abasourdi mercredi après l'annulation par Donald Trump d'une visite d'Etat dans le pays scandinave, due au refus de Copenhague de vendre le Groenland aux Etats-Unis. De la reine Margethe à la première ministre Mette Frederiksen, les réactions fusent.

La visite du président américain prévue les 2 et 3 septembre a tout simplement «été annulée à ce stade», a expliqué un porte-parole de la Maison Blanche, quelques instants après une série de tweets de son locataire. «Le Danemark est un pays très spécial avec des gens incroyables mais étant donné les commentaires de la première ministre, selon lesquels elle n'aurait aucun intérêt à discuter de l'achat du Groenland, je vais repousser notre rencontre prévue dans deux semaines à un autre moment», a lancé M. Trump.

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!