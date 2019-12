Trump critique l'hostilité de Kim Jong Un

Le président américain Donald Trump a averti dimanche, après l'annonce par Pyongyang d'un «test très important» sur une base de lancement, que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait «tout» à perdre à se montrer «hostile».

«Kim Jong Un est trop intelligent et a beaucoup trop à perdre, voire tout, à agir de façon hostile», a-t-il écrit sur Twitter. «Il n'a pas envie de gâcher sa relation privilégiée avec le président des Etats-Unis ou de s'ingérer dans l'élection présidentielle américaine de novembre» 2020.

Kim Jong Un is too smart and has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way. He signed a strong Denuclearization Agreement with me in Singapore. He does not want to void his special relationship with the President of the United States or interfere.... https://t.co/THfOjfB2uE