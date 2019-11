Trump dit «envisager sérieusement» de témoigner

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi «envisager sérieusement» de témoigner dans le cadre de l'enquête en destitution qui le vise à la Chambre des représentants, comme l'a enjoint à le faire la responsable démocrate Nancy Pelosi.

«Même si je n'ai rien fait de mal et n'aime pas apporter de crédit à cette parodie de justice, j'aime cette idée et, afin que le Congrès puisse de nouveau se concentrer (ndlr: sur son rôle législatif), je vais envisager sérieusement» de témoigner, a déclaré M. Trump dans un tweet, répondant à une interview de Mme Pelosi la veille.

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!