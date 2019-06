Trump est arrivé à Londres pour une visite d'Etat

L'avion transportant Donald Trump a atterri lundi matin peu avant 09H00 locales (08H00 GMT) à l'aéroport londonien de Stansted, pour une visite d'Etat de trois jours du président américain au Royaume-Uni.

Lors de cette visite, il sera sera reçu par la reine Elizabeth II au palais de Buckingham et rencontrera Theresa May, Première ministre sur le départ, dont il a critiqué la manière de mener les négociations avec l'Union européenne sur le Brexit.

«Loser total»

Le président américain Donald Trump a traité lundi le maire de Londres Sadiq Khan de «loser total», dans un tweet envoyé quelques minutes seulement avant d'atterrir dans un aéroport de la capitale britannique pour une visite d'Etat de trois jours.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......