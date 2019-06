Trump horrifié par la photo des migrants noyés

Le président américain Donald Trump a fait part mercredi de son «horreur» après la publication d'une photo des corps d'un migrant salvadorien et de sa fille en bas âge, morts noyés en tentant de traverser le Rio Grande, le fleuve séparant le Mexique des Etats-Unis.

The Democrats should change the Loopholes and Asylum Laws so lives will be saved at our Southern Border. They said it was not a crisis at the Border, that it was all just “manufactured.” Now they admit that I was right - But they must do something about it. Fix the Laws NOW!