Trump: «Je ne pratique pas la dissimulation»

Donald Trump et les démocrates américains sont entrés mercredi dans une véritable guerre ouverte, donnant au débat sur une procédure de destitution contre le président américain une intensité nouvelle.

Visiblement irrité, le milliardaire a exhorté les démocrates du Congrès à arrêter leurs «investigations bidon», en niant s'être livré à toute tentative d'étouffer les conclusions de la vaste enquête russe. «Je ne pratique pas la dissimulation», a martelé M. Trump lors d'une conférence de presse convoquée à la hâte.

"I walked into the room and I told Sen. Schumer and Speaker Pelosi, 'I want to do infrastructure' ... but we can’t do it under these circumstances," earlier today Trump said he won’t do an infrastructure bill while Democrats continue to investigate him. https://t.co/juZ4GuzOXT pic.twitter.com/SlUGlSQhF0

Il venait de couper court à une réunion organisée à la Maison Blanche avec les dirigeants démocrates des deux assemblées du Congrès, Nancy Pelosi et Chuck Schumer. Peu avant l'entretien, censé porter sur un vaste programme d'infrastructures, Mme Pelosi l'avait publiquement accusé d'être «engagé dans une opération de dissimulation». Les faits reprochés au président pourraient «justifier une procédure de destitution», a plus tard ajouté l'élue de 79 ans.

Une déclaration très remarquée puisque la puissante chef démocrate s'applique au contraire depuis des mois à décourager les élus de son parti favorables à une telle option, trop risquée et impopulaire selon elle. Mais le débat a pris une nouvelle ampleur après de nouveaux refus de l'administration Trump cette semaine de coopérer avec leurs enquêtes parlementaires.

Au point que Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, a organisé une réunion pour discuter de la question avec certains élus, peu avant sa visite à la Maison Blanche. «Hier soir j'ai entendu qu'ils allaient se réunir juste avant cette réunion pour parler du mot i . Vous vous rendez compte?», s'est indigné Donald Trump, 72 ans, en référence au mot anglais pour «destitution»: «impeachment».

En colère, le président américain est arrivé en retard à la réunion. Sans serrer les mains des démocrates et sans s'asseoir, il a accusé Nancy Pelosi d'avoir dit quelque chose de «terrible», selon une source démocrate. Puis il est reparti.

«Se remettre au travail»

Infrastructures, mais aussi budgets ou réformes: la guerre entre démocrates et le républicain menace désormais de bloquer toute initiative dans un Congrès divisé. Une perspective potentiellement néfaste à l'orée des élections de novembre 2020. Les démocrates ont le choix, a martelé le président sur Twitter:

Soit «continuer la chasse au sorcières», en référence à l'enquête du procureur spécial Robert Mueller qui a conclu que l'équipe de campagne de Donald Trump n'avait pas coopéré avec Moscou, mais s'est gardé de blanchir le président des soupçons d'entrave à la justice. «Soit se remettre au travail...»

So sad that Nancy Pelosi and Chuck Schumer will never be able to see or understand the great promise of our Country. They can continue the Witch Hunt which has already cost $40M and been a tremendous waste of time and energy for everyone in America, or get back to work....