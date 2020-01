Trump menace l'Irak de «très fortes» sanctions

Donald Trump a menacé dimanche l'Irak de «très fortes» sanctions si les troupes américaines étaient contraintes de quitter le pays, après le vote dimanche du Parlement irakien pour réclamer leur expulsion.

«S'ils nous demandent effectivement de partir, si nous ne le faisons pas sur une base très amicale, nous leur imposerons des sanctions comme ils n'en ont jamais vu auparavant», a déclaré le président américain à bord d'Air Force One, de retour de Floride où il était en vacances.

«Elles feront apparaître les sanctions contre l'Iran comme presque faibles», a-t-il ajouté. «Nous avons une base aérienne extraordinairement chère là-bas. Elle a coûté des milliards de dollars à construire. Nous ne partirons pas s'ils ne nous remboursent pas», a-t-il encore dit.

