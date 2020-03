Trump: «On peut détruire un pays en le fermant»

Donald Trump a mis en garde mardi contre un confinement prolongé aux Etats-Unis, qui a plongé l'économie dans la crise et pourrait selon lui «détruire» le pays. Le président américain a également assuré qu'il «adorerait» lever les restrictions contre le nouveau coronavirus d'ici le 12 avril, pour Pâques.

«On peut détruire un pays en le fermant de cette façon», a-t-il expliqué sur Fox News, estimant qu'une «grave récession» pourrait faire plus de victimes que le nouveau coronavirus. «On perd des milliers et des milliers de personnes chaque année à cause de la grippe, et on ne met pas le pays à l'arrêt», a affirmé Donald Trump.

Our people want to return to work. They will practice Social Distancing and all else, and Seniors will be watched over protectively & lovingly. We can do two things together. THE CURE CANNOT BE WORSE (by far) THAN THE PROBLEM! Congress MUST ACT NOW. We will come back strong!