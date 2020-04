Trump signe un plan d'aide de 500 milliards de dollars

Le président américain Donald Trump a promulgué vendredi un nouveau plan d'aide de près de 500 milliards de dollars pour soutenir l'économie durement touchée par les restrictions imposées par l'épidémie de coronavirus.

«C'est une bonne nouvelle pour les petites entreprises et c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs», a-t-il déclaré lors d'une cérémonie de signature dans le Bureau ovale au lendemain de l'adoption du texte par le Congrès.

Ce nouveau plan d'aide de 483 milliards de dollars est destiné à soutenir les entreprises, mais aussi les hôpitaux américains qui, face à la pandémie, ont dû repousser certaines opérations et prestations non-prioritaires et se privent ainsi d'importants revenus.

Ce plan comporte précisément 320 milliards de dollars pour les petites et moyennes entreprises, 60 milliards de prêts destinés à d'autres secteurs sinistrés comme l'agriculture, 75 milliards d'aide aux hôpitaux et 25 milliards pour renforcer le dépistage du coronavirus.

