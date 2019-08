Trump relance la guerre commerciale contre Pékin

Donald Trump a relancé jeudi la guerre commerciale contre Pékin, en annonçant son intention d'étendre des droits de douane supplémentaires à toutes les importations en provenance de Chine, provoquant la stupeur sur les marchés, inquiets de l'impact sur l'économie américaine.

Dans une série de tweets, le président américain, qui brigue un autre mandat, a précisé que son administration allait infliger, à compter du 1er septembre, «de petits droits de douane supplémentaires de 10% sur les 300 milliards de dollars» d'importations chinoises jusque-là épargnées. Cette annonce a fait l'effet d'une bombe sur les marchés: le pétrole a terminé en recul de près de 8% à New York et les principaux indices boursiers à Wall Street ont fini dans le rouge.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%...